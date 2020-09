Noticias

06-09-2020

Todas las Noticias

Acciones solidarias desde Roca a la provincia

Como viene ocurriendo desde el inicio de la pandemia por el COVID?19, los internos del establecimiento Ex Maruchito, anexo del Penal 2 de General Roca, vienen confeccionando diferentes elementos de bioseguridad y protección que fueron destinados a diferen

Durante todo este tiempo han realizado barbijos, máscaras de protección, jabón líquido y hasta una cámara de aislamiento la cual fue donada al área de Pediatría del Hospital de General Roca.

Ante el aumento del número de casos también se ha incrementado la labor solidaria por parte de las personas que se alojan en el Ex Maruchito bajo la supervisión del Sargento Pedro Entraigas, jefe del Área de Trabajo y técnico Superior en Psicología Social.

La ayuda se ha extendido no solo a General Roca sino hacia otras localidades.

En las últimas semanas se envió jabón líquido al Hospital de Allen y a la Municipalidad de esa localidad mientras que se hizo lo propio con los nosocomios de Fernández Oro, Cipolletti y General Roca.

Además han recibido jabón líquido en geriátricos de Fernández Oro y Roca así como también en comisarías, destacamentos policiales y en el IAPL de dicha ciudad.

Otros destinos fueron el hospital, dependencias policiales, Bomberos y el Hogar de Ancianos de Río Colorado, y el hospital y la comisaría de Cervantes.

Por su parte, Entraigas no solo destacó el trabajo de cada una de las personas del Ex Maruchito sino que también agradeció y resaltó la ayuda de grupos solidarios como “Fuerza, no estás solo” y “Grupo contra el COVID–19” quienes colaboran en la confección de barbijos y en cualquier tarea para la que se los requiera.

Desde el comienzo de la tarea hasta la actualidad se llevan entregados más de 1.100 litros de jabón líquido y más de 3.000 barbijos lo cual habla tanto de una gran ayuda y trabajo solidario como también de un acompañamiento a la comunidad en la lucha contra el COVID–19.