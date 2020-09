Noticias

29-09-2020

Carreras puso en funciones a Pérez Estevan y a Minor

La Gobernadora, Arabela Carreras, les tomó juramento al nuevo fiscal de Estado de la Provincia, Gastón Pérez Estevan y a la flamante secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor.

El acto se realizó en el patio de la Jefatura de Policía, cumpliendo todos los protocolos sanitarios vigentes y fue transmitido en vivo por las redes oficiales.

A partir de la designación de Minor, Seguridad y Justicia pasó a denominarse Secretaría de Estado, pero mantendrá el rango de Ministerio. Tendrá directa dependencia de la Gobernadora, quien aseguró que este cambio no modificará la estructura ni la toma de decisiones del área.“Es solamente un cambio de nombre en virtud de que la Constitución no contempla cuestiones que hoy son indispensables, como por ejemplo que una persona pueda viajar para formarse. La Constitución pide una exigencia de presencia previa en la provincia que nos parece que no está acorde a los tiempos que vivimos. Por eso, para salvar esta situación, en el caso de Betiana, que creemos es la persona que tiene el mejor perfil, hemos decidido cambiarle el nombre. La Secretaría tendrá la misma estructura y la misma capacidad de decisión, es simplemente una formalidad”, explicó la Gobernadora Carreras.

Con la asunción de Minor, el Gobierno Provincial suma siete mujeres en la primera línea de conducción, contando a la propia Gobernadora Carreras y otras seis con rango ministerial. Esto representa el 46,6% del equipo, consolidando la perspectiva de género en los ámbitos de decisión.

Participaron del acto el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri; del intendente de Viedma, Pedro Pesatti; el Procurador General de la Provincia, Jorge Crespo; el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López y el Jefe de Policía, comisario general, Daniel Jara. También estuvieron presentes autoridades del Poder Ejecutivo y la familia de ambos funcionarios.

La trayectoria de Minor

Betiana Alicia Minor nació en 1979. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde egresó en 2007. Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de Universidad Nacional de Río Negro.

Durante su trayectoria, sumó cursos de capacitación y especializaciones de todo tipo, principalmente sobre derecho civil, penal, procesal y lucha contra el narcotráfico. Fue asesora del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Cuando volvió a Viedma, comenzó a desempeñarse como directora de Relaciones con el Poder Judicial y Convenios de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) de Río Negro. Luego, en 2018, fue designada secretaria de Justicia hasta la fecha.

La trayectoria de Pérez Estevan

Gastón Perez Estevan nació en Viedma en 1979. En 2005 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y sumó una importante cantidad de cursos y especializaciones. Desarrolló su profesión, centralizando su actividad en las ramas del derecho penal y laboral.Luego de ser asesor letrado en diferentes organismos estatales, el 2 de enero de 2014 fue designado como secretario de Justicia de la provincia y el 11 de noviembre de 2014 asumió como ministro de Seguridad y Justicia.