02-09-2020

RAMOS MEXIA

Gímenez apuntó contra Quinteros y y Colil

Javier Giménez aseguró que Nelson Quinteros, actual intendente en Ramos, como el anterior Patricio Colil, no han demostrado capacidad y rodaje para ocupar el cargo en el Poder Ejecutivo.

S.C Bariloche.- El actual presidente del Instituto de Tierra Vivienda y hábitat Social y ex intendente Municipal de Mtro Ramos Mexia durante dos periodos, Javier Giménez, en el medio radial de esa ciudad aseguró que, “tanto Nelson Quinteros, actual intendente en Ramos, como el anterior Patricio Colil, no han demostrado capacidad y rodaje para ocupar el cargo en el Poder Ejecutivo, ambos carecen de conocimiento y preparación, y ninguno de los dos ha sabido asumir realmente la defensa de los intereses municipales”.



Señaló que, “Tanto Quinteros como Colil no se han preocupado por conocer las razones de las deudas que supuestamente deben enfrentar, no ha sido prioridad para ellos, como tampoco los pormenores que la originaron”. Yo también enfrenté embargos de la gestión anterior cuando asumí en 2007 y no anduve llorando por los rincones, ni publicando nada, estaba preparado para gobernar, pagué las deudas municipales y seguí adelante, la gente reconoció mi gestión y fui reelegido”.



Indicó que, “Emiten opiniones y juicios sobre mi persona, soslayando una cadena de incumplimientos por la cual se ha perjudicado notablemente al Municipio, mostrando que la desidia y el desinterés de estos funcionarios ha primado ante la situación que públicamente manifiestan, esto los hace pasible de “incumplimiento de funcionario público”, ya que ambos, como sucesores de mi último periodo de gestión, no han estado a la altura de la circunstancia y deberán responder por ello”.

Aclaró que; “La causa del perjuicio económico no es “un proyecto de Giménez“ tal lo que expresa Quinteros, sino el incumplimiento y posterior desmembramiento de un programa de desarrollo productivo-industrial del Municipio, declarado de interés municipal, como así, por varios municipios de la Provincia, lo que hace más perjudicial su incapacidad, su desinformación, la improvisación y la falta de conocimiento de él y de Patricio Colil como antecesor, quienes sistemáticamente acusaron, acusan y juzgan sin conocer el trasfondo, ni los componentes de esta situación. Por ello, optan por lo más fácil, deshonrar mi persona, despotricar por cuanto medio se les cruce, usar y confundir a la sociedad en lugar de informar coherentemente, gestionar o actuar en consecuencia, ya que, no sopesar los derechos Municipales y no asumir la defensa del patrimonio e intereses de la comunidad los convierte en inoperantes e incompetentes”.

El ex presidente del Ente de la Región Sur manifestó que, “haber actuado en tiempo y forma hubiera impedido la instancia del embargo que menciona Quinteros. Por el contrario, ni Colil, ni él, en lo que va de su gestión se ocuparon, y es por ello que pagan sin atenuantes deudas de “un proyecto que posee su propio patrimonio, cinco veces superior a la deuda que publica Quinteros” y aun entiendo, “con créditos a cobrar”. Se debe asumir que el programa Pichi Malal I pertenece al Municipio de Ramos Mexia, no es una improvisación, sino se enmarca en políticas de estado impulsadas por la gestión municipal durante 2011-2015. Su objetivo es el agregado de valor a fibras naturales en base a tecnología sustentable fabricada por el Municipio de R Mexia. Por tanto, el programa cuenta con la instrumentación legal correspondiente, avalado por Convenios y acuerdos con el Estado Nacional y la Provincia de Rio Negro”.

“Debe quedar claro para Quinteros y Cia, “que no es un proyecto privado de Giménez” sino un desarrollo del Estado Municipal, instrumentado y enmarcado en la innovación tecnológica, del cual, también participó el INTI, el INTA, el Mrio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ONGs de la región y varios Municipios de la Provincia. Están lejos de entender, dado que ambos funcionarios no han gastado energía en producir nada, mucho menos en el control o la recuperación del mismo y toda esta información les ha pasado por el costado durante 5 años”.

“No solo carecen de capacidad para gestionar, sino también de humildad para el diálogo, caso contrario, hubieran encontrado elementos para resolver esta situación, evitando embargos y otras cuestiones”.

Giménez afirmó que; “el abandono y desidia de estos funcionarios y la mala fe de otros actores del Gobierno Provincial produjeron un perjuicio económico sin límite, no solo al Municipio de Ramos, sino también a la región, dado que mi última gestión de gobierno a través de este programa dejó “a valores actualizados”, más de 40 millones de pesos en máquinas de hilado, numeradas, inventariadas y asignadas a cada hilandera, asimismo, unas 100 en construcción, stock de componentes electrónicos y materia prima de máxima finura. También unos 10 millones de pesos en herramientas y tecnología, incluyendo “el taller de ensamblado funcionando, con equipamiento inventariado; oficinas equipadas en la ciudad de Viedma y créditos a favor”, siendo la Provincia por entonces, el principal deudor. Asimismo, en trámite de pago expedientes de ANRs por 8 millones de pesos -valor histórico- autorizados por el Gobierno Nacional, “destinados a consolidar y expandir ese proyecto”.

Destacó, además, “el programa impulsó la creación de siete (7) centros de hilado en la Provincia, asignando máquinas y materia prima, capacitó más de 150 artesanas, iniciando la producción de hilo diferenciado en varios lugares, “llevando a cabo, además, una experiencia de exportación de tops merino de la región sur al mercado europeo, con embarque en Pto Madryn”, como primer eslabón de un compromiso de compra de “hilo merino diferenciado por parte de un prestigioso lanificio italiano”.

Otras 250 hilanderas también accedieron a la etapa de introducción con la maquina en distintas zonas de Rio Negro, con lo cual el plan lanero de R. Mexia en 2015 contaba con más de 400 personas entre técnicos, formadoras, hilanderas, producción de tops, personal de Conducción y administración. Seleccionó y capacitó mano de obra de S.C de Bariloche, Maquinchao, Ing Jacobacci, Ramos Mexia, Viedma, Comi-có, Yaminué, Río Chico, Sierra Colorada y San Antonio Oeste, entre otras localidades.

Aclaró que “Pichi Malal I nació en la gestión de un municipio chico, pero siempre soñamos en grande”, todo ha sido documentado y realizado con nivel de excelencia. Sin embargo, transcurridos 5 años “el proyecto de Giménez”, como lo denomina Quinteros, ha sido dilapidado y en efecto, en manos de quienes no debería estar, dado que, a falta de control y compromiso Municipal, tanto Quinteros, como Colil son responsables por las pérdidas económicas del erario público y de la gente bajo programa, quienes ya se estaban desempeñando en los centros de hilado, lo que a la postre derivó en la frustración de ver como se esfumaba algo tan anhelado por años, por lo que las pérdidas son mayores de lo que imaginan”.

Concluyó reafirmando que “Impera una cadena de incumplimientos y otros hechos de investigación que involucran al Estado Provincial, a figuras jurídicas y actores con convenios y obligaciones incumplidas, como así a los funcionarios Municipales mencionados, habida cuenta de la defraudación y sustracción de patrimonio ocasionado al Municipio”. No obstante, a quienes corresponde la responsabilidad de preservar y resguardar ese patrimonio, como así de inquirir, gestionar y hacer valer los legítimos derechos, siguen por camino equivocado, permitiendo que todo continúe oculto como hasta ahora, ya que el silencio parece ser lo más conveniente para ambos funcionarios, a quienes resulta más cómodo apuntar a Giménez, que plantarse ante estructuras de poder”.

“Los dos han actuado con el mismo estilo y metodología, en su defecto, no les interesó y optaron por la ley del menor esfuerzo”, por tanto, ante las denuncias de Quinteros actuaré en consecuencia, destacando en este caso que la falta de veracidad y pruebas, como así, la mala fe, se convierte en un delito grave”.