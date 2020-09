Noticias

16-09-2020

Nuevamente irregularidades en FESIMUBO Patagones

Luego de la convocatoria a paritarias Municipales, afiliados de FESIMUBO vuelven a expresar su malestar con respecto al funcionamiento del sindicato.

Graciela Velazque, trabajadora municipal, denuncia que dos normalizadores que participan del sindicato no pudieron participar de las paritarias y que solo lo pudo hacer Silvana Villegas, quien no comunica al resto de los afiliados las cuestiones que implican al grupo de empleados municipales.

“No les contesta el teléfono y recibe información y no la comunica”, expresa Velázque en referencia al obrar de Villegas.

La denuncia pública que afiliados hacen es ante el uso del sindicato que la normalizadora Villegas hace, pero que este uso no implica gestiones que beneficien a los empleados. “Se corta sola”, manifiesta la afiliada. “No me sorprende nada, pero me sigue indignando”.

Recordamos que los normalizadores son tres, dos miembros de un sindicato de Villarino, residentes de la ciudad de Medanos y Villegas, quien está vinculada a los anteriores representantes del gremio municipal de Patagones. De estos tres representantes, solo Villegas pudo participar de las paritarias y la misma no representaria los intereses del sindicato FESIMUBO.