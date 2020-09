Noticias

15-09-2020

Todas las Noticias

EL BOLSóN

Arabela repasó avance de obras y visitó instituciones

La Gobernadora Arabela Carreras visitó El Bolsón, donde realizó un repaso de obras en marcha y ofreció una conferencia de prensa para abordar diversos temas de actualidad, como la situación sanitaria y la ocupación irregular de tierras. Además, visitó la

Arabela estuvo acompañada por el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y la legisladora, Adriana del Agua.

En principio, la Gobernadora se reunió con el Intendente Bruno Pogliano para actualizar estrategias conjuntas que brinden respuestas a las problemáticas actuales. También se hizo un repaso de las obras en marcha, como el pavimento del Camino de Mallín Ahogado que retomó su actividad tras la veda invernal, obras de gas y los avances del Centro de Informes Turísticos.

Luego, Arabela encabezó una conferencia de prensa en la que abordó dos temas principales: la situación epidemiológica por el COVID-19 y la ocupación irregular de tierras.

“Vemos con preocupación el crecimiento de la cantidad de casos de Coronavirus en El Bolsón y en Río Negro. La responsabilidad individual se pone en el centro del cuidado y las estrategias”, resaltó.

Para la Gobernadora “la única manera hoy de frenar el avance del COVID-19 es cuidarnos entre todos, evitar el movimiento y las reuniones sociales”.

Respecto a la situación de la ocupación irregular de tierras, sostuvo que “ya manifestamos nuestro rechazo públicamente y ante las autoridades nacionales” y volvió a cuestionar el fallo del juez Zapata, que desconoció el delito en la toma: “Nos preocupó muchísimo esta mirada sobre las ocupaciones irregulares”.

“Nos preocupa que se haya decidido no desalojar. Pero nosotros tenemos muy en claro que los desalojos que proponemos desde Provincia y el Municipio no son violentos, no hablamos de generar situaciones no deseadas, se trata de trabajar en una situación de regularización de tierras a través de las leyes. Hay experiencias que avalan esta modalidad”, completó.

Ratificó que es “un desatino” imponer un plazo de 15 días a los Estados para brindar una solución habitacional. “Es mala señal para la gente que hace años lucha para tener su terreno y no lo ha logrado. Pensar que en 15 días se puede dar esta solución, es desconocer las posibilidades materiales y de recursos humanos de los Estados”, dijo.

Pero además, señaló que esta situación obliga a “repensar el rol de la Justicia en este tema, porque acá tenemos el caso de un juez, que es un funcionario y servidor público como yo, que no se siente parte de la solución del problema”.

“Pero no nos quedamos solo el rechazo al fallo judicial. Creemos que se puede avanzar en soluciones. Vamos a presentar proyectos muy concretos, que ya se venían trabajando desde hace tiempo para dar respuesta a esta problemática”, finalizó.

Recorridas

Luego, la Gobernadora visitó la sede del Escuadrón 35 de la Gendarmería Nacional. Dialogó con el segundo jefe del Escuadrón, comandante Alberto Rodríguez, sobre la situación actual y reconoció la tarea pacífica que desarrolla la fuerza en la región.

También visitó el Destacamento Policial de Loma del Medio y el puesto de control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Finalmente, visitó el hospital local, donde dialogó con la directora, Myrna Lamberto. Analizó la situación actual por la pandemia y destacó la tarea que vienen desarrollando los equipos de salud de la ciudad.