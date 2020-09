Noticias

14-09-2020

La UCR Patagones evidenció diferencias persistentes en el sector

Se estableció el pasado 11 de Septiembre como fecha límite para presentar listas de posibles candidatos a la conducción del partido, pero afiliados exponen no haber recibido la información correspondiente.

Maximiliano Evangelisti, afiliado a la Unión Cívica Radical del partido de Patagones, expuso públicamente su descontento ante la falta de comunicación interna en el partido. “Es lamentable que tengamos todavía que lidiar con correligionarios que apelan a una elección a dedo, sin pasar la información al resto de los afiliados”, declaró el joven.

Si bien Pablo Domenichini, secretario general de la UCR de la provincia declaró que “No podemos ser un partido que mira solo para dentro y está ajeno a la situación de los afiliados y de la provincia”, aparentemente en Patagones la situación parece ser diferente.

“Lamentablemente por cuestiones de conectividad y de tiempos de covid para los firmantes, hemos podido presentar la lista a la Presidencia de Comité Radical de Patagones minutos fuera de la hora estimada”, público Evangelisti, quien también asegura que “Veremos a qué situación se recurrirá por los tiempos que estamos pasando. Y en caso de que no haya vuelta atrás, felicitamos a la nueva comisión, espero que esta interna que no fue, únicamente por cuestiones de tiempo, les sirva a aquellos mismos de siempre a abrir los ojos, a saber que en un partido demócrata las cosas no se hacen así”.

Por otro lado, desde la UCR informan que será la concejal María Dolores Patane la nueva presidenta del partido, acompañada por el ex concejal Mario Guanca.

La lista en cuestión lleva también a Ana Rosa Tripodi como secretaria y Rosario Melluso como tesorero. Además se suman a la lista como vocales Eliana Krieger, Leandro Merlo Ezcurra, Marco Tripodi, Estefanía Ezcurra, Sebastián Costantino, Marta Quijano, Seldhy Arburúa, Karina Rolle, Julio Costantino, Gladys Lipiante, Juan Carlos Arburúa, Liliana Razari, Rodolfo Lucero, Marcela Román, Héctor Cechini, Mónica Giglio, Miguel Ezcurra, Raquel Huenulaf y Fabián Galeano.