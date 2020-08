Noticias

09-08-2020

Viedma tiene un positivo y 18 aislados

Fallecieron tres hombres mayores de General Roca. Y hubo 70 casos nuevos en toda la provincia. En la región atlántica alarma el crecimiento de casos que se está dando en General Conesa que ya tiene 23 casos activos.

El Ministerio de Salud informó ayer que se descartaron 5 pacientes hisopados en Viedma y, hasta el momento, no hay nuevos casos.

A raíz del caso confirmado este viernes 07/08, fueron aisladas preventivamente 18 personas en sus domicilios. La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó, informó que las personas se chequean diariamente para controlar si aparecen síntomas.

Por otra parte, comentó que el paciente positivo de Viedma "está estable y está prácticamente asintomático". Está internado en el hospital Artémides Zatti y "es la única persona positiva en Viedma".

Iberó recordó que el contacto estrecho es la persona que estuvo a menos de 2 metros, por más de 15 minutos, compartiendo cualquier elemento. Se lo busca desde el día en que aparecieron los síntomas de una persona y hasta 48 horas antes.

Al respecto, aclaró que "se hisopa al contacto estrecho que tiene síntomas, no se hisopa a todos los contactos estrechos" y recordó que esto es así porque "como lo expliqué todos estos 5 meses, si hisopo a alguien sin síntomas y da negativo, no significa que mañana no sea positivo". "Se lo aisla para que deje de replicar virus si lo tuviese y fuese asintomático", subrayó.

En las últimas, horas fallecieron otros 3 hombres de General Roca, de 70, 79 y 82 años, con patologías previas. El total de fallecidos llega a 85 en toda la provincia.

En la región atlántica alarma el crecimiento de casos que se está dando en General Conesa que ya tiene 23 casos activos.

Durante la jornada hubo 70 casos nuevos: 27 de General Roca, 13 de General Conesa, 9 de Cipolletti, 8 de Villa Regina, 4 de San Carlos de Bariloche, 3 de Chimpay, 1 de Cinco Saltos, 1 de El Bolsón, 1 de General Godoy, 1 de Allen, 1 de Cervantes y 1 de Viedma (informado ayer).

El total de activos es de 1.037 casos: 468 de Bariloche, 228 de Roca, 100 de Cipolletti, 57 de Villa Regina, 51 de Huergo, 23 de General Conesa, 22 de Allen, 17 de Cervantes, 17 de Jacobacci, 13 de Dina Huapi, 9 de Chimpay, 6 de Fernández Oro, 5 de Cinco Saltos, 5 de El Bolsón, 5 de Campo Grande, 4 de Comallo, 1 de Mainque, 1 de San Antonio Oeste, 1 de Coronel Belisle, 1 de El Cuy, 2 de General Godoy y 1 Viedma.

Si dio el alta a 54 pacientes: 24 de Bariloche, 13 de Roca, 6 de Huergo, 3 de Cipolletti, 3 de Allen, 2 de Comallo, 1 de Dina Huapi, 1 de Cervantes y 1 de Regina.

Los curados son 1.719 personas: 528 de Bariloche, 523 de Roca, 128 de Cipolletti, 89 de Huergo, 86 de Regina, 68 de Cervantes, 51 de Jacobacci, 49 de Allen, 38 de Choele Choel, 33 de Dina Huapi, 32 de Lamarque, 20 de Luis Beltrán, 14 de Fernández Oro, 12 de Cinco Saltos, 10 de Chimpay, 9 de Mainque, 6 de Comallo, 6 de El Bolsón, 5 de Catriel, 3 de Río Colorado, 1 de Conesa, 1 de San Antonio Oeste, 1 de Coronel Belisle, 2 de Los Menucos, 1 de Barda del Medio, 1 de Chichinales, 1 de Pomona y 1 de Viedma.

El total de fallecidos es de 85 desde el inicio de la pandemia: 23 de General Roca, 18 de Bariloche, 9 de Cipolletti, 8 de Choele Choel, 5 de Villa Regina, 4 de Allen, 4 de Ingeniero Jacobacci, 3 de Ingeniero Huergo, 2 de Cervantes, 2 de Dina Huapi, 1 de Luis Beltrán, 1 Cinco Saltos, 2 de Chimpay, 1 de El Bolsón, 1 de Comallo y 1 de San Antonio Oeste.

Durante la conferencia de prensa de hoy, Iberó que "siempre digo que nadie quiere contagiarse porque sí, y nadie fue a una reunión social pensando que había alguien que podía tener el virus pero eso es lo que hace que después sean tan rápidas las duplicaciones".

La funcionaria señaló que llama la atención la duplicación en ciudades chicas donde se dan reuniones "de mucho más de 10 personas" a pesar de los riesgos existentes.

"Quizás para festejar un cumpleaños y quizás con la inocencia de pensar que no había casos activos. Pero así aparecen las duplicaciones", subrayó.

"Hasta que no esté la vacuna vamos a tener que convivir con el virus. Por eso hablamos del compromiso y la esperanza. Hay que convivir con el virus. Esto significa aislarnos, usar el tapabocas, no compartir ni mate ni botellas ni vasos ni cigarrillos, no abrazarnos, no darnos besos y lavarnos muchas veces las manos", manifestó.