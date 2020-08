Noticias

09-08-2020

VIEDMA

Buscan crear un plan de mejoras en espacios verdes

El Ejecutivo de la capital rionegrina anunció que enviará el proyecto al Concejo Deliberante. La inciativa toma lineamientos de la OMS, que recomienda un mínimo de nueve metros cuadrados de espacios verdes por cada habitante.

El gobierno de Viedma a través de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que plantea la creación de un “Plan de reordenamiento y redistribución de espacios verdes públicos”

Desde la Subsecretaría de Planeamiento Urbano se busca generar un reordenamiento, una planificación y trabajar en los espacios verdes como aquellas plazas que no tienen identidad, ya que el barrio no las reconoce como propias, espacios verdes que lindan contra medianeras de propiedades privadas y mucha cantidad de espacios verdes que hoy son baldíos.

Además, todos estos valores en los que se trabaja desde el área, se encuadran dentro de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha recomendado un mínimo de nueve metros cuadrados de espacios verdes por habitante.

El Plan tendrá como objetivos administrar la superficie actual y futura de áreas utilizadas como espacios verdes, reordenarlos de acuerdo a las necesidades de la administración, ejecutar tareas de reacondicionamiento y puesta en valor de sectores designados como espacios verdes y optimizarlos en función de las necesidades existentes.

Al respecto la Subsecretaria de Planeamiento Urbano, Mónica Herrero, mencionó que “este proyecto busca ordenar los fraccionamientos de espacios verdes, si el barrio que se está fraccionado ya tiene una plaza en un radio cercano, no pedir un espacio verde para este, sino que el municipio se haga de tierras para poder vender y esos fondos destinarlos a consolidar los espacios verdes y plazas”.

La Subsecretaria aclaró que “la realidad es que cada fraccionamiento en la ciudad fue dejando un porcentaje de espacios verdes y estos en muchas ocasiones terminan siendo mucha cantidad, muchas plazas superpuestas, plazas que no son plazas y que no podemos consolidar porque son baldíos, también se dan plazas y espacios verdes contra medianeras, por lo tanto, este ordenamiento apunta a tener un criterio para estos espacios”

Herrero agregó que “hoy muchas plazas no tienen sentido de pertenencia en los barrios, y estos, a su vez tienen muchos fraccionamientos de sus espacios verdes”.