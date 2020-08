Noticias

07-08-2020

RíO NEGRO

Salud no plantea el aislamiento ante el brote de COVID-19

En la provincia hay casi mil casos activos, pero dudan del efecto de volver a la fase 1 de la cuarentena.

Río Negro está a punto de superar la barrera de los mil internados por coronavirus, con una curva en claro aumento que genera inquietud. La situación epidemiológica es muy compleja en Cipolletti y Roca, por la escasez de camas de terapia intensiva, y en Bariloche, por el número de pacientes confirmados. Desde el Ejecutivo deslizaron que en la ciudad andina podría volver el aislamiento estricto, pero en Salud consideran que se debe hacer hincapié en la distancia social, el uso de tapabocas y el lavado de manos, porque una cuarentena extrema, a esta altura, tendrá escaso cumplimiento.

Ayer se confirmaron 222 nuevos casos y la cantidad de casos activos trepó a 971. Sin embargo, varias ciudades reportaron a nivel local tener más pacientes, que se sumarían hoy a la estadística oficial. Una de ellas fue Cipolletti, que tiene 93 personas internadas y no 84, como informó el gobierno provincial en base a los datos cargados en el sistema oficial.

La gobernadora Arabela Carreras anticipó esta semana que Bariloche "puede volver a tener un cierre" de actividades. Esta posibilidad no estaría descartada en otras ciudades, como Roca y Cipolletti. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud, compartió el análisis sobre la gravedad de la situación, pero no la respuesta. "Aplicar un cordón sanitario no es una decisión de Salud, pero hay que tener en cuenta lo que se vio en Buenos Aires, donde no cambió la curva", indicó.

"Después de cinco meses, todos están muy cansados de las cuarentenas estrictas y, por más que se dictaminen, es muy difícil que se cumplan, por lo económico, lo psicológico y lo social", evaluó la referente de Salud.

Apuntó a la responsabilidad social y aseguró: "Es difícil pensar que la única solución es poner un policía que nos deje entrar a las ciudades. Podemos echarle la culpa a China, al murciélago, a quien queramos, por la entrada del virus al país y la provincia. Pero no somos ajenos a lo que pasa hoy. Hay que entender la importancia de la distancia social".

En la región, el aumento de casos preocupa por la escasez de camas. En Cipolletti está ocupado el 84% de terapia intensiva -con los datos de ayer a las 19- y en Roca, el 67%. Ibero aseguró que las derivaciones se concretarán sin problemas ya que se integró una red de asignación de camas para todo el Alto Valle.

En el parte sanitario de Río Negro se informó ayer que se descartaron 169 casos sospechosos (22 de Cipolletti) y se dieron 55 altas (dos mujeres y cuatro hombres de Cipolletti).