Noticias

30-08-2020

Todas las Noticias

Capacitación para avanzar con mejoras en alumbrado público

La Secretaría de Energía impulsó un webinario sobre eficiencia en el alumbrado público con tres empresas que desarrollan proyectos, instalaciones y ofrecen nuevas tecnologías para sistemas de alumbrados más eficientes.

La charla virtual es la continuidad de una serie de acciones impulsadas desde el Gobierno de Río Negro en el marco del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROUREE) que busca aplicar políticas de eficiencia en la administración pública.

“El objetivo que perseguimos es el de generar un espacio de intercambio entre los referentes municipales y empresas que ofrecen servicios de diseño e implementación de proyectos y de productos tecnológicos para la reconversión de la iluminación pública”, explicó la secretaría de Energía, Andrea Confini.

La funcionaria recordó que “hace un mes hubo una instancia previa donde se abordó la situación regulatoria y de seguridad del alumbrado público en Río Negro para buscar oportunidades de mejora para cada uno de los Municipios”.

Quien abrió el webinario fue el representante de la empresa CORIDAL SA, Ricardo Martín, quien presentó en forma general las ventajas del recambio tecnológico hacia sistemas Led como fuente de iluminación y comunicación pública, presentando los resultados de diferentes proyectos implementados en ciudades como CABA y Posadas.

Luego, Carlos Suárez, de ELT Argentina S.A Italavia, enumeró los distintos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un proyecto de recambio tecnológico de iluminación pública. En particular se abordó la necesidad de definir adecuadamente el objetivo perseguido con la iluminación pública (seguridad, ahorro de energía, evitar accidentes viales, turismo, cultural, etc.), y los aspectos técnicos (condiciones previas del sistema de iluminación, condiciones ecológicas, aspectos climáticos, calles a intervenir, uniformidad, temperatura de color, etc.), normativos, de mantenimiento para un correcto diseño de instalación y selección de productos de iluminación.

Finalmente, Agustín López Alconada, de I-Led Argentina, mostró diferentes productos de iluminación LED orientado al alumbrado público, iluminación industrial y centros deportivos.

Las consultas de la decena de referentes municipales que participó en vivo durante las exposiciones, estuvo relacionada con aspectos técnicos específicos de la tecnología expuesta, así como también hubo consultas orientadas a comprender mejor el proceso que debería seguirse para diseñar un proyecto de recambio tecnológico y posibles fuentes de financiamiento.