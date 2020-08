Noticias

26-08-2020

El FdT repudia expresiones golpistas de Eduardo Duhalde

El bloque del Frente de Todos expresó su enérgico repudio a las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, a las que calificó como “golpistas y antidemocráticas”.

En ese sentido los y las integrantes de esa bancada recordaron que “no es la primera vez que Duhalde intenta ser el vocero de los sectores del capital concentrado de la Argentina que ya tuvieron su oportunidad de gobernar con el voto entre 2015 y 2019”.

Consideraron que “en el marco del desastre que provocaron en ese período, sumiendo en la miseria a la población, golpeada por los altísimos niveles de inflación, la brutal devaluación y el crecimiento negativo de la economía, beneficiaron a los especuladores financieros a costa del hambre de las mayorías”.

No obstante esa realidad, “el pueblo argentino en todo momento sostuvo su vocación democrática y fue capaz de vencer en las urnas al ciclo neoliberal que culminó el pasado 10 de diciembre y que no debe volver por el bien de las futuras generaciones”. La bancada que preside María Eugenia Martini reconoció que “hay un nuevo ciclo de golpismo militar en América Latina de la mano de gobiernos imperiales y fascistas como el de Trump y Bolsonaro, pero aquí seremos capaces de volver a enfrentar con valor, con nuestro NUNCA MAS a las Dictaduras en Argentina, por más agitación que irradien quienes se erigen en voceros de los sectores antipopulares, cuyas voces son amplificadas por el poder mediático desestabilizador hegemónico”.

Desde ese bloque afirmaron que “Duhalde promueve algo que por mano militar no va a suceder, porque los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner construyeron una trama institucional que había sido postergada durante veinte años de democracia. Con eso se clarificó el destino y el sentido de las Fuerzas Armadas Argentinas, al servicio del pueblo y de la Nación Argentina, como lo demuestran en este momento de pandemia en múltiples tareas de soporte solidario y asistencial”.

“Así como quien depositó dólares, no retiró dólares; el que anunció un golpe de Estado recibió un contundente NUNCA MAS como única respuesta”, manifestó el FdT.

Criticó a “otros agoreros de la oposición, como Ernesto Sanz que, irresponsablemente, pronostican colapsos económicos que no ocurrirán gracias a la fuerte acción de contención del Estado para las pequeñas y medianas empresas y los sectores de la economía y el trabajo afectados por una pandemia sin precedentes”.

Quienes componen el FdT resaltaron, en línea con Organismos de Derechos Humanos y otras agrupaciones que “en la situación en la que nos encontramos, en medio de una pandemia que se está llevando la vida de cientos de miles de personas, las palabras del ex mandatario son de una irresponsabilidad mayúscula y están en línea con una campaña concertada que busca debilitarnos como sociedad”.

“Ahora mismo, miles de trabajadoras y trabajadores arriesgan su propia salud y la de sus familias para atender –en todos los niveles– la emergencia sanitaria que nos ocupa, y somos millones las argentinas y argentinos que nos responsabilizamos y cumplimos con las normas de cuidado indispensables para evitar el colapso del sistema. En este contexto, Duhalde sale a presagiar muertes, violencia política y golpes de Estado. ¿Por qué? Debería hacerse cargo y dar explicaciones”.

Concluyeron desde el FdT con el pedido a las fuerzas de todo el arco político “de que colaboren con la acción solidaria de aportar respuestas a la sociedad que atraviesa por una situación sanitaria inédita y requiere de sosiego y esperanza. El año próximo y en 2023, en las urnas, los y las habitantes de nuestro país tendrán la posibilidad democrática y libre de evaluar la acción de sus dirigentes, en un contexto doloroso como el que estamos viviendo”.