20-08-2020

Viedma tiene 5 casos activos de COVID-19

Habría al menos otro contagio más que se conoció después de las 17 horas. Hoy se confirmaron 94 pacientes en toda la provincia.

Río Negro sigue sumando fallecidos con COVID-19. Como en las últimas jornadas, lamentablemente los decesos se dan de a 4 pacientes. Hoy se confirmó la muerte de una mujer de 43 años de Chimpay que estaba internada en Viedma, de un hombre de 57 años de Ingeniero Huergo, de un hombre de 68 años de Cipolletti, y una mujer de 79 años de General Conesa. Todos con patologías previas.

El total de víctimas fatales asciende a 121 personas desde el inicio de la pandemia; la mayoría localizados en Bariloche, General Roca, Cipolletti, Choele Choel, Villa Regina y Allen.

Hoy se confirmaron dos casos nuevos en Viedma y la capital suma 5 contagios activos: se trata de una enfermera del Sanatorio Austral que se conoció durante la mañana y otro hombre. Hay al menos un tercer caso, de un empleado del Ministerio de Turismo, que se confirmó luego del cierre del SISA, por lo que sería incluido en el parte de mañana. Por su parte, General Conesa sumó 13 (y tiene 106 en total) y San Antonio 2 (y llegó a 50).

El total de confirmados de hoy es de 94 pacientes: 21 de San Carlos de Bariloche, 19 de General Roca, 13 de General Conesa, 10 de Villa Regina, 4 de Ingeniero Huergo, 4 de Mainque, 3 de Chichinales, 3 de Allen, 3 de Cipolletti, 2 de Fernández Oro, 2 de Campo Grande, 2 de Catriel, 2 de Cervantes, 2 de San Antonio Oeste, 2 de Viedma, 1 de Luis Beltrán y 1 de Cinco Saltos.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó, se refirió a la situación de Viedma para plantear que "es mentira cuando dicen que hay 26 activos en Viedma".

"Que nosotros tengamos ocupadas las camas con pacientes de otras localidades no significa que sean personas contagiadas en Viedma. No tiene familiares acá que deban estar aislados ni contactos estrechos a los que tengamos que seguir. Decir que en Viedma hay 26 personas es una mentira. Las personas de Viedma, positivas en el parte oficial, son 5", afirmó con visible enojo.

"Quizás lleva a miedo y a asustarse. Si eso lleva a que todos nos cuidemos es perfecto pero esa no es la verdad. La verdad es que hay 5 casos activos", reiteró.

En ese marco, afirmó que los 16 casos de la Escuela de Cadetes de la Policía "están aislados desde el 4 de agosto con lo cual no tuvieron contacto con nadie" y "están todos en excelente estado".

"No son personas de acá, no se contagiaron acá ni tienen familiares de Viedma que estén aislados. Tampoco se los puede contar como pacientes de Viedma. Lo importante de decir esto es que no se contagiaron en Viedma, no tienen contactos estrechos que tienen que estar aislados. Esa es la diferencia", remarcó.

"No digamos números que no son. Si quiere decir que hay pacientes que no son de acá, eso sí y quizás pueden decir lo mismo de Cipolletti, de Bariloche, de Roca, de Catriel o de Regina", concluyó.

En este momento, Viedma tiene el 54% de ocupación de camas de Terapia Intensiva entre el hospital Artémides Zatti y los dos privados. Además, está todo previsto para armar 16 camas más si hiciera falta.

Hoy se dieron 124 altas: 31 de Bariloche, 18 de Villa Regina, 17 de Roca, 15 de Cipolletti, 11 de Conesa, 8 de Jacobacci, 7 de Huergo, 4 de San Antonio, 3 de Allen, 3 de Oro, 2 de Mainque, 2 de Cervantes, 1 de Coronel Belisle, 1 de Dina Huapi y 1 de El Bolsón.

El total de activos es de 1.342 casos: 386 de Bariloche, 244 de Roca, 157 de Cipolletti, 106 de Conesa, 101 de Regina, 56 de Allen, 52 de Huergo, 50 de San Antonio Oeste, 35 de Fernández Oro, 29 de Chimpay, 23 de Cervantes, 18 de Dina Huapi, 17 de Jacobacci, 14 de Campo Grande, 12 de Mainque, 11 de Catriel, 10 de Chichinales, 5 de General Godoy, 5 de Viedma, 5 de Cinco Saltos, 1 de Chocle Choel, 1 de Luis Beltrán, 1 de El Bolsón, 1 de Barda del Medio y 2 de Darwin.

El total de altas asciende a 2.705 curados: 922 de Bariloche, 693 de Roca, 190 de Cipolletti, 179 de Regina, 174 de Huergo, 56 de Conesa, 72 de Allen, 88 de Jacobacci, 82 de Cervantes, 45 de Dina Huapi, 23 de Oro, 6 de San Antonio, 38 de Choele, 10 de Chimpay, 32 de Lamarque,14 de Mainque, 18 de Cinco Saltos, 20 de Luis Beltrán, 5 de Catriel, 12 de El Bolsón, 1 de Chichinales, 10 de Comallo, 4 de General Godoy, 1 de Viedma, 3 de Río Colorado, 1 de Barda del Medio, 2 de Belisle, 2 de Los Menucos, 1 de Guardia Mitre y 1 de Pomona.

Los fallecidos son 121 personas: 27 de Bariloche, 27 de Roca, 18 de Cipolletti, 7 de Regina, 6 de Huergo, 1 de Conesa, 6 de Allen, 5 de Jacobacci, 4 de Cervantes, 2 de Dina Huapi, 1 de Oro, 1 de San Antonio, 8 de Choele Choel, 3 de Chimpay, 1 de Cinco Saltos, 1 de Beltrán, 1 de El Bolsón, 1 de Comallo y 1 de El Cuy.

ACLARACIÓN: En de la fecha de determinó la residencia de un paciente de Las Grutas con domicilio real en San Antonio Oeste por lo que se modifica un caso en ambas localidades.