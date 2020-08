Noticias

20-08-2020

VIEDMA

El sector del taxi, contra la propuesta de aumento

Gran parte del sector taxista entre choferes, titulares de vehículos y titulares de Licencias, manifestaron su disconformidad con la propuesta realizada en comisión de gobierno por parte del oficialismo.

“Nos parece inconsistente y arbitraria una actualización de tarifas que nada tiene que ver con nuestra realidad y los valores que se manejan para el desarrollo de la actividad y el mantenimiento de un vehículo”, expresaron.

“El 30% que se propone “a secas” y sin un segundo tramo para Diciembre nos muestra una vez más un panorama oscuro y un retraso en la tarifa que nos hará padecer 8 meses más mínimamente, un desfasaje respecto a los costos que implica ofrecer este servicio, teniendo en cuenta que con suerte en Marzo del año siguiente se supone, que se podría volver a tratar nuestro tema, si es que cambian esta actitud de dilatar las urgencias y necesidades con la que se manejan, en Abril de 2021 tendríamos una eventual nueva actualización en nuestros relojes, en el mejor de los casos”.

Además agregaron que, “nos parece una tomada de pelo escuchar al presidente de la comisión de Gobierno en el Concejo diciendo ayer, que hay que contemplar el aumento de las naftas del 4,5% y proponer un 30% que era el número que se barajaba previamente a la suba de las naftas, es decir que al paupérrimo ofrecimiento ya le estarían faltando casi 5 puntos, sólo si nos fijamos en le combustible, realmente piensan que somos boludos”. “Este es el resultado del diálogo con los empresarios y no con los que trabajamos 12 horas diarias arriba de un auto”.

Por último, indicaron que “lo que han hecho y como se han manejado con el tema desde el principio hasta el día de hoy deja a las claras una total ineptitud, desconocimiento y un manejo a los ponchazos por parte de algunos representante del concejo, no se han movido ni se han interiorizado, no tienen ni idea lo que es cambiar un repuesto, que en comparación con los valores de 2019, no hay ninguno que haya aumentado menos de un 42%”.

En el comunicado enviado a la prensa, el sector hizo conocer a través de un cuadro detallado la variación de los precios respecto a 2019, de algunos repuestos básicos, en los que se aprecia una desproporción entre estos y el aumento tarifario ofertado por JSRN.

