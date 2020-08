Noticias

10-08-2020

COVID19: CGT Zona Atlántica pide “cuidarnos y cuidar al otro”

Ante la aparición de nuevos casos de COVID19 en la Comarca Patagones Viedma, pero también en la localidad de Guardia Mitre, CGT Zona Atlántica llama a la reflexión a los vecinos y pide que se respeten las normas de prevención.

Ahora más que nunca es necesario mantener el distanciamiento social al salir a la calle y concurrir a lugares públicos, no es aconsejable realizar reuniones familiares ni con amigos, por lo que pedimos que sen postergadas por un tiempo.

También pedimos continuar con el lavado de manos cada vez que salimos a la calle y la utilización de barbijo y alcohol en gel o diluido.

Luego de cuatro meses sin que se registraran casos, hoy en día la realidad es otra. Como ciudadanos no queremos volver una fase para atrás porque los más perjudicados serán los trabajadores.

Entonces desde esta central obrera pedimos a nuestros compañeros trabajadores y población en general que nos cuidemos y que cuidemos al otro.

Instamos a la población en general a reflexionar y mantener la calma y sobre todo continuar con las normas de prevención para evitar la propagación de la COVID-19.

Consejos

Lávese las manos con frecuencia. Use agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

Manténgase a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude.

No se toque los ojos, la nariz o la boca.

Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

Quédese en casa si se siente mal.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica. Llame con antelación.

Siga las instrucciones de su organismo sanitario local.

Para finalizar desde esta central obrera decimos que tener COVID19 no es un delito por lo cual pedimos a nuestros vecinos que no discriminen a la persona afectada, que no divulguen su identidad y fundamentalmente que no la acusen o juzguen como ha ocurrido en las últimas horas en redes sociales.