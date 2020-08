Noticias

01-08-2020

Charla virtual sobre concientización a través de la campaña del “Banco Rojo”

Se realizó este jueves en la Comisaría de la Familia de Viedma una charla virtual de concientización y prevención en el marco de la campaña del Banco Rojo.

La actividad estuvo encabezada por Edith Miller, madre de Karen Álvarez (asesinada en octubre de 2014), la Comisario Verónica Curaqueo, y el abogado Damián Torres, quienes brindaron detalles sobre la importancia de los derechos de la mujeres que son víctimas de violencia de género.

“El Banco Rojo representa ese espacio de las mujeres que hoy no están y el objetivo en concientizar a la población de manera pacífica. Buscamos reconocer los derechos de las mujeres, sobre todo de aquellas que no se animan a hablar, a denunciar, y dar a conocer la situación problemática y de violencia que les toca vivir”, señaló Curaqueo, titular de la Comisaría de la Familia.

“Con esta actividad queremos reconocer y erradicar la violencia contra la mujer y más que nada los femicidios. Estas acciones se iniciaron en Italia, con Tina Magenta, quien pudo sensibilizar a la población en 2016, mientras que en noviembre de 2017 fue Elisa Mottini la que pudo realizar esto mismo en Argentina. Aquí en Viedma tenemos a Edith Miller, la mamá de Karen Álvarez, quien fue víctima de femicidio”, agregó.

Por su parte Miller, expresó que “el color del Banco Rojo simboliza la sangre derramada por las víctimas de femicidio y el banco en sí es el lugar vacío que dejaron ellas con una frase que dice ‘en memoria de aquellas mujeres asesinadas por quienes decían amarlas’, y yo le agregué ‘o por el solo hecho de ser mujer’, porque a Karen la mataron por ser mujer”.

El Banco Rojo simboliza a nivel mundial el lugar ocupado por mujeres víctimas de femicidios. El objetivo de esta propuesta que lleva adelante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma es preventivo.

“El Banco Rojo busca de manera pacífica concientizar, prevenir, y visibilizar la violencia de género en sus distintos tipos. Muchas veces no nos damos cuenta que también existen la emocional, psicológica, económica, que no tenemos en cuenta y una de maneras de ayudar a la víctima realizando la denuncia. Son cosas que tenemos que hacer, porque si escuchamos o miramos que a una mujer le están pegando y no hacemos nada, eso también es ser cómplice”, manifestó Miller.

“Una manera de ayudar es haciendo la denuncia, porque podemos realizarla por más que no seamos familiar de esa víctima”, expresó.

Por su parte, el doctor Torres comentó que “a Edith la acompaño en esta causa y en todas aquellas cosas que lleva adelante. Desde que entré en la investigación de la muerte de Karen realizamos un trabajo coordinado con la Policía de Río Negro, que hizo un trabajo excelente para la detención primero de Gustavo Mobilio y luego del segundo autor, Pablo Jofré, que también fue condenado”.

Al respecto, destacó el trabajo en conjunto desarrollado con la Policía de Río Negro durante la investigación.

“Fue un trabajo de introducirnos en todo lo que había sucedido para dar con los autores. En ese momento trabajamos mucho con Mary Carmen Carrizo, quien coordinaba la investigación, y el procedimiento fue brillante en la coordinación. Logramos que dos personas fueran condenadas y que ese condena esté en cumplimiento, para a partir de allí trabajar con Edith para asesorar a todas aquellas víctimas de violencia de género”, detalló.

“Tenemos un proyecto para ver si podemos instalar algún organismo provincial que pueda proteger los derechos de las víctimas, con un trabajo que venimos realizando juntos a pulmón, para tratar de ayudar a personas que viven o vivieron esta situación”, finalizó.