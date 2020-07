Noticias

08-07-2020

VIEDMA

Más vecinos y vecinas tienen garantizada la atención primaria de la salud

Los vecinos y vecinas del barrio Alvarez Guerrero de Viedma y de sus zonas aledañas, tienen garantizada la atención primaria de la salud. La gobernadora, Arabela Carreras, inauguró el nuevo Centro de Atención, una obra tan demandada como necesaria para to

La intervención de casi 97 m2 permitirá mejorar el servicio de salud que mejorará la calidad de vida de aproximadamente 3.000 personas.

“Estar en este momento tan particular que atraviesa la provincia, nuestro país y el mundo, inaugurando un Centro de Salud de Atención Primaria, es sumamente importante y no es una coyuntura que aparezca mágicamente en el contexto del COVID. Esta infraestructura se planificó hace mucho; esto que empezó Alberto Weretilneck hace ya algunos años, tiene como resultado un sistema de salud fuerte, que no sólo tiene buenos edificios en toda la provincia, sino un personal profesional de excelencia, más el equipamiento y la tecnología que se requiere”, enfatizó la Gobernadora.

En el caso de este Centro, contará con dos enfermeros, un agente sanitario, una secretaría (auxiliar en farmacia) y dos médicos, que dos veces por semana atenderán en la especialidad de odontología.

“La infraestructura no es nada sin el personal profesional y técnico que trabaja en los centros de salud y hospitales; por eso es importante que reconozcamos que si bien estamos atravesando el momento más difícil de la historia de la provincia en materia sanitaria, nos encuentra con un Estado que ha puesto entre sus prioridades el fortalecimiento del sistema de salud durante los últimos años y por eso hoy Río Negro puede hacer frente a esta situación en condiciones adecuadas”, agregó la Mandataria.

Con este nuevo edificio, la provincia garantizará la atención tanto a los vecinos y vecinas del barrio Alvarez Guerrero, como a los del Loteo Silva y del Lavalle.

De esta forma, Viedma alcanza hoy los 13 CAPS: 10 distribuidos estratégicamente por la ciudad capital y tres más que se ubican en El Cóndor, La Lobería y San Javier.

¿Cómo es el nuevo centro?

El nuevo centro, para el que se requirió una inversión de $4.222.115 ($4.580.648 con el equipamiento), está conformado por una sala de espera, semicubierto de ingreso, admisión, consultorio general, consultorio para especialidad con sanitario incorporado, sala/consultorio de enfermería, espacio de guardado de farmacia, estar para el personal, depósito y sanitarios.

Además, a través de los fondos del proyecto “Proteger”, se adquirió el siguiente equipamiento: una balanza de pie adulto; una balanza digital de bebé; un coloscopio; dos carros de curaciones; un otoscopio y un sillón odontológico, todo con un costo de $358.533.

¿Qué son los CAPS?

Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) llegan con atención profesional y de medicamentos esenciales a las poblaciones más vulnerables, con botiquines que dan respuesta al 80% de las consultas del llamado “primer nivel de atención”. Están localizados en los grandes barrios, de mayor concentración de población y vulnerabilidad; y también, por distancias, aquellos que están ubicados más lejos de los hospitales.En Río Negro hay 84 Centros de Salud.

En el acto de este martes, Carreras estuvo acompañada por el intendente de Viedma, Pedro Pesatti; el ministro de Salud, Fabián Zgaib; el vicegobernador Alejandro Palmieri y el director del hospital “Artemides Zatti”, José Rovasio.