05-07-2020

Nuevo reclamo en el Penal 1 de Viedma

El malestar entre familiares de internos del Penal 1 de Viedma por el trato que reciben los internos en "buzones" sigue creciendo, En la jornada del sábado, se instaló un grupo de mujeres con niños para exigir que les permitan entregar comida a los presos

Las mujeres se acercaron alrededor de las 15 horas para llevar los alimentos pero no se los recibieron por lo que decidieron quedarse en el penal para protestar por la situación.

"Decidimos juntarnos las madres y esposas de los chicos que están en buzones porque están cagados a palo, cagados de hambre y no nos dejan pasar comida. Los levantan con baldes de agua fría, los cagan a palos, no les dan comida ni frazadas"</em>, comentó Brenda a VDM Noticias.

Según pudo averiguar el medio colega, hay 4 internos que fueron castigados en buzones luego de la protesta de este martes 30/06 cuando hubo quema de colchones y una fuerte respuesta de la policía para contrarrestar la situación y evitar la toma de parte del Penal 1.

"No les quieren dar comida porque están castigados. ¿Por eso no merecen comer? Ellos son personas. Hicieron quilombo para ver a la familia que hace 4 meses que no ven. Por eso los castigaron. Les pedimos que los suban a las celdas porque están sufriendo. No les permiten subir y les quieren dar 15 días más de sanción. Están cagados de frío y sin comer. No les dan mate ni nada para que se calienten. La celda es un asco, llena de pis y caca", planteó la joven.

La mujer cuestionó, además, el trato que recibieron como familiares, al llegar al Penal 1. "Lo primero que hicieron fue empujarnos para que no podamos entrar. Algunas entraron y otras no quedamos afuera con frío pero nos vamos a quedar acá hasta que nos reciban la comida y se las den. A ellos no los defiende nadie ¿quién se acuerda de ellos?", planteó.

El grupo que permaneció en el lugar exigía ver al director del Penal 1 para que de marcha atrás con el castigo impuesto. De hecho, el mismo día que se desató el conflicto en los pabellones, el Ministerio de Seguridad adelantó que iba a autorizar un protocolo de visitas porque la necesidad de retomar los vínculos afectivos es muy grande.

El protocolo, sin embargo, también fue cuestionado porque no permite abrazos ni contacto físico de ningún tipo, entre otros puntos.

Además del reclamo de familiares, los internos del Anexo 2 - Pabellón B (ala A y B) decidieron no recibir la comida ni el pan del penal en señal de protesta.

VDM Noticias