Noticias

30-07-2020

Todas las Noticias

A 90 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro

Las novedades que se suceden en la causa por “desaparición forzada” de Facundo Astudillo Castro siguen abonando la hipótesis más firme que, tanto la familia y sus abogados como organismos de derechos humanos, vienen sosteniendo: detrás de la ausencia del

A 90 días de su desaparición, compartimos un artículo del diario La Izquierda, donde detalla el estado de la causa.



Hipótesis que se complementa con la denuncia de un ya casi comprobado plan de encubrimiento de los culpables por parte de la misma fuerza represiva provincial, de sus jefes políticos y de algunas empresas periodísticas aliadas al poder de Bahía Blanca y el sur bonaerense, según publica y afirma el diario https://www.laizquierdadiario.com/

En diálogo con La Izquierda Diario el abogado querellante Leandro Aparicio da detalles de las novedades en la causa. Junto a su colega Luciano Peretto, patrocinan a la familia de Facundo y vienen dando una dura batalla contra un sistema prácticamente pensado para encubrir crímenes atroces como el de la desaparición de personas a manos de la Policía.

Hoy se cumplen tres meses de la desaparición de Facundo, ¿cómo se está moviendo la causa penal?

Desde hace tres semanas se vienen tomando declaraciones testimoniales. Hasta ahora ninguna fue indagatoria, porque no hay todavía imputados. Vienen declarando a razón de tres o cuatro personas por día. Ya se va terminando la incorporación a este expediente de los testimonios que habían pasado por la instrucción de la causa del fuero ordinario, donde había participado activamente la Policía de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué dicen esos testimonios en general?

Por el momento vamos a mantener bastante reserva sobre el contenido general de esas testimoniales, algo en lo que coincidimos con el doctor Andrés Heim de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, NdR).

¿Hasta el momento qué pudieron comprobar o confirmar desde la querella?

Lo que podemos afirmar es que, escuchando a muchos testigos, se consolida cada vez nuestra hipótesis. Y además que está aumentando el número de personas involucradas en el encubrimiento. Ya tenemos identificado a un civil que participó en esa asociación ilícita, dedicándose a encubrir.

¿Sobre los policías implicados en los hechos del 30 de abril qué datos nuevos hay?



Como novedad importante podemos decir que se comprobó que, la sargento de la Policía Bonaerense Siomara Flores el día 8 de mayo desactivó la red Whatsapp de sus teléfonos, que como a otros policías les fueron secuestrados a pedido de la querella. Desde ese día esa aplicación no está más instalada. Ese dato es muy importante.

Según describió ese diario detalladamente, Flores es una de las agentes de la Policía Bonaerense más comprometidas en el caso. Ella es quien se presentó a declarar a mediados de junio y, con “inconstancias, incongruencias y contradicciones” (según la querella) dijo que el 30 de abril trasladó a Facundo unos 30 kilómetros desde Mayor Buratovich a Teniente Origone.

Y también es quien la tarde del 13 de julio acompañó a su colega, el oficial Mario Sosa (uno de los que detuvieron a Facundo la mañana del 30 de abril y le labraron un acta por violar la cuarentena), a la subcomisaría Mayor Buratovich a “informar” que “un hombre” había ido a la casa de Sosa a decirle que un albañil le había dicho que había una vecina de Buratovich que “habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca”. Un hecho que la querella identifica claramente como una testigo “plantada”.

La sospecha de la familia de Facundo es que, en la desinstalación de WhatsApp de su teléfono, una semana después de supuestamente trasladar a Facundo y un mes antes de presentarse como "testigo", Flores puede haber querido borrar pruebas que la incriminan, tanto a ella como a varios de sus "camaradas".

¿Del resto de las pericias sobre la Bonaerense hay nuevos datos?

Aún falta conocer distintos resultados de pericias que se pidieron hace rato. Tenemos en concreto poco de los teléfonos secuestrados y nada de los Vaic (Vínculos por Análisis Informático de las Comunicaciones, NdR) de los patrulleros. Al mismo tiempo el último fin de semana analizamos (y ya denunciamos) que hubo alteraciones en registros de los distintos vehículos que supuestamente pasaron el 30 por esa zona pero que comprobamos que no fue así.

¿Los rastrillajes siguen?

Sí, siguen, pero hay que decir que son rastrillajes realizados por la Policía Federal, que no nos avisan que los van a hacer, ni a nosotros ni a nuestro perito Marcos Herrero. En estos días se estaban rastrillando zonas cercanas a Bahía Blanca.

¿Ustedes pidieron nuevos rastrillajes específicos?



Sí. Ya pedimos el rastrillaje, con presencia de nuestro perito Herrero y sus perros, sobre dos puntos determinados que queremos que se analicen en profundidad. Por una cuestión lógica no vamos a decir aún qué lugares son. Estamos esperando la confirmación de la jueza Marrón para llevarlos adelante.

¿Hay novedades sobre el pedido que le hicieron ustedes a la ministra de Seguridad Sabina Frederic para que corra de la investigación a la delegación de la Federal de Bahía Blanca?



No hay ninguna novedad. Sigue todo como como ésta.

¿Qué otras medidas de producción de prueba están pidiendo?

Vamos que la dirección de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires entregue a la Fiscalía los resultados de la auditoría que hicieron en el marco del caso, a fin de determinar si algo de lo que hicieron sirve para la investigación.

¿El fiscal Ulpiano Martínez hizo alguna nueva maniobra en estos días?

Al menos en las audiencias donde se están tomando las testimoniales el fiscal no está presente. A su vez este martes recibimos una notificación que decía que la jueza pidió tener el expediente por 24 horas para poder resolver nuestro pedido de recusación de Martínez. Después de eso definirá.

¿Hasta ahora el último rastro fehaciente de Facundo sigue siendo lo que dijeron tres testigos (avalados por lo que afirmó el perito Herrero en base al rastreo de su perro Yatel) que la Policía lo subió el 30 a la tarde?

Sí, el último rastro es ese. Son tres testigos que vieron subir a Facundo a un patrullero en la ruta, a 5 kilómetros de Mayor Buratovich y 20 de Teniente Origone.

¿Cómo está hoy Cristina?



Ella está muy entera, muy firme y es muy clara en lo que pide. Por eso con el doctor Luciano Peretto estamos acompañándola sin dudar en este reclamo.

Hoy, jueves 30 se cumplen tres meses de que Cristina Castro recibiera una última llamada de su hijo, cerca del mediodía. Allí él le manifestaba, con un tono que ella no olvidará, “no me vas a volver a ver más”. Pero la lucha no descansa y la aparición con vida ya de Facundo es un grito que resuena cada vez más en todo la Argentina.