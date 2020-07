Noticias

25-07-2020

Todas las Noticias

Sesionó el Concejo Deliberante de Viedma

En la 3° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Viedma se aprobó la prórroga a la Emergencia Alimentaria y la toma de crédito destinado para paliar la situación financiera en Viedma.

En la misma, el cuerpo deliberativo municipal de Juntos Somos Río Negro, en su conjunto, inicio la sesión mostrando su apoyo a la decisión del Intendente Pedro Pesatti de presentar un habeas corpus con el fin de evitar el posible traslado de internos con síntomas de Covid-19 del sistema penitenciario Federal a la Unidad N°12, fundamentando que en una ciudad donde no existe la circulación del virus gracias al esfuerzo diario de cada vecino y vecina pondría en riesgo nuestra situación sanitaria.

El eje de la sesión fue la aprobación en mayoría, con excepción del voto negativo de Pedro Sánchez, de la toma de Fondo Fiduciario donde el 10% de los fondos serán destinados a diferentes municipios. Iniciativa de nuestra Gobernadora, Arabela Carreras, en poner este crédito en las arcas municipales. Destacamos la importancia de la aprobación de este proyecto ya que tiene como objeto adherir a la ley provincial N.º 5441, que permitirá asistir financieramente a nuestro municipio para afrontar la situación actual de emergencia económica,financiera y fiscal en este contexto de emergencia sanitaria.

La sesión continuo con la prorroga de la Emergencia Alimentaria, proyecto de autoría de Pedro Bichara y acompañada por Vanessa Cacho y Zulma Romero, donde Bichara manifestó que “la Emergencia no comenzó ahora, surgió en la gestión anterior a nivel nacional con la Ley Macri donde se deslumbraba una situación compleja para la población mas vulnerable de nuestra Patria. Ahora con el surgimiento de la pandemia la situación financiara se agravo a lo largo y ancho del país, en ese marco no vimos objeción para no extenderla por un año mas y centrar el ámbito en el ejecutivo municipal”.

Ademas, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ordenanza para mencionar con el nombre “Padre Federico Grote” a la calle N°109 del Barrio Álvarez Guerrero. Este proyecto impulsado por la concejala, Silbana Cullumilla en acompañamiento con Pedro Sánchez, fue un pedido del Circulo Católico de Obreros en homenaje a quien fuera el fundador del 1er Círculo en el país. El presidente de esta institución en Viedma, Pedro Ansola propuso esta iniciativa acompañado por toda la comisión eligiendo esa calle porque es lindante a la capilla salesiana de ese barrio.

Asimismo se aprobó por unanimidad el proyecto de autoría del edil Walter Dalinger que instituye, en el ámbito del Municipio de Viedma, el “Día de las Habilidades de la Juventud”, el cual se conmemorará el 15 de Julio de cada año. Ese día se realizarán actividades de concientización y difusión de las oportunidades de formación y capacitación laboral dirigidas a los jóvenes viedmenses.