21-07-2020

Edificio propio para la delegación de IPROSS en Fernández Oro

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) dispone de un edificio propio para la atención de sus 3.000 afiliados en Fernández Oro. En un acto presidido por la gobernadora, Arabela Carreras, quedó inaugurado el nuevo espacio.

La Gobernadora celebró la apertura del edificio propio y señaló que “están los distintos actores que tuvieron que ver con el resultado de esta obra. Es un proyecto que inició durante la gestión de Alberto Weretilneck, cuando Di Tella estaba a cargo de IPROSS, y hoy estamos acá junto al actual director del organismo, Alejandro Marenco”.

Marenco destacó la importancia de la inauguración: “Para los afiliados de la localidad es un lugar confortable, con contención, donde van a ser atendidos como merecen, esperamos que esto no solo mejore la calidad y la relación con ellos si no también no posibilite trasladar lo que se hace a nivel provincial a la localidad”.

La delegación de Fernández Oro se encuentra colaborando con la sede de Cipolletti, con el objetivo de brindar una mejor atención en la zona, “debo resaltar la entereza de ambos equipos para trabajar en conjunto en una época difícil para todos, estoy orgulloso de cómo están trabajando los equipos del IPROSS en toda la provincia”, resaltó Marenco.

Por último indicó que “la idea de trabajo es ir consolidando la relación, principalmente con aquellos que presentan capacidades diferentes, trabajar con las áreas de farmacia buscando extender incorporando nuevas, e informatizar aún más este lugar para mejorar el entorno para el afiliado”.

El IPROSS brinda sus servicios en Fernández Oro desde 1986, en ese año la población era de aproximadamente 4.000 habitantes y el organismo funcionaba con una sola agente.

En los últimos diez años la delegación funcionó y realizó sus labores diarias en locales alquilados y actualmente cuenta con tres agentes.

En el año 2019 se resolvió la construcción de un edificio propio en un acuerdo entre la Provincia y el Municipio. Está ubicado sobre calle Villegas, entre San Martin y 9 de Julio.