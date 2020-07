Noticias

12-07-2020

Reclaman urgentes mejoras en el servicio sanitario de Balsa Las Perlas

Nuevamente la realidad nos muestra, con crudeza y dramatismo, que la ausencia del Estado cuesta vidas y profundiza las desigualdades.

Esta vez la muerte golpeó a Balsa Las Perlas, donde una mujer requirió asistencia sanitaria en horas de la noche, cuando el centro de salud estaba cerrado, y la ambulancia que debía arribar desde Cipolletti nunca llegó, por lo que la joven paciente falleció en el camino cuando era trasladada por su marido en un auto particular.

La situación embarga de dolor a la localidad ubicada al sur del río Limay, que desde hace años reclama mejor servicio de salud y más presencia de las instituciones provinciales para dejar de sentirse abandonada.

La Legislatura rionegrina, por iniciativa del legislador del Frente de Todos, Marcelo Mango, aprobó por unanimidad la semana pasada un proyecto de comunicación al Ministerio de Salud para que de manera urgente implemente las medidas que sean necesarias y disponga los recursos adecuados para la protección, prevención, atención y asistencia sanitaria a la toda la población de Balsa Las Perlas en virtud de la Emergencia Sanitaria provincial y de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el brote de nuevo coronavirus COVID-19.

Por ello, la bancada que integra el parlamentario cipoleño insiste con que no haya más dilaciones en la provisión de una ambulancia en condiciones para el lugar, la extensión horaria de la atención en el CAPS local, el fortalecimiento del plantel de profesionales de medicina y enfermería para el lugar y la provisión de los insumos y equipamiento que haga falta para la asistencia en casos de urgencias en cualquier momento del día.

Las Perlas está ubicada en la margen sur del Río Limay, frente a la ciudad de Neuquén. Cuenta en la actualidad, según datos de la propia comunidad, con aproximadamente 18.000 habitantes, y un crecimiento y una expansión demográfica muy elevada.

Históricamente Las Perlas ha vivido una situación de escasa o nula presencia del Estado que asegure la prestación de servicios esenciales como salud, educación, agua potable, luz y gas, entre otros. La falta de respuestas por parte de las autoridades de los distintos gobiernos ante los sistemáticos reclamos después de tantos años de abandono, se convirtió en una virtual violación de los derechos humanos de esta población rionegrina.

La situación de absoluta precariedad se ha potenciado exponencialmente ante la pandemia de Coronavirus que azota a todo el mundo.

Quienes residen en Las Perlas difundieron días atrás un video que circula por las redes sociales titulado “Auxilio, estamos abandonados, vecinos de Balsa Las Perlas, Cipolletti”, a través del cual denuncian el abandono y piden la presencia efectiva del Estado, en particular del Ministerio de Salud. Allí expresaban: “no tenemos hospitales”, “ni ambulancias para emergencias”, “y no se ha montado ningún dispositivo móvil de asistencia”, “el gobierno de Río Negro no nos escucha a pesar que un Juez intimó al Ministro de Salud el año pasado”, “hoy debemos enfrentar una pandemia sin instalaciones sanitarias, sin médica ni médico estable, sin pediatra, sin camas ni respiradores”, “Balsa necesita AHORA la presencia del ESTADO”.

El reciente fallecimiento de esta joven docente, madre de una niña de 13 años, desnuda estas carencias. Por ello, desde la bancada que presidente María Eugenia Martini, “exigimos al Ministerio de Salud que cumpla con la inmediata ejecución de los pedidos incluidos en la comunicación aprobada por la Legislatura rionegrina en la última sesión para que quienes habitan esta localidad puedan sentirse parte de la provincia, salir del abandono y tener garantizado el mínimo derecho a la salud para la atención en casos de emergencia”.