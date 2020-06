Noticias

09-06-2020

VIEDMA

Pesatti remarcó que "hay que estar más unidos que nunca"

Tras la firma del decreto que establece las nuevas disposiciones para afrontar la fase del "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio", el intendente de Viedma Pedro Pesatti destacó el comportamiento de la ciudadanía, que permitió llegar a esta sit

"Es tiempo el actual de ser más empático que nunca, de ser más comprensivos que nunca, de ser más tolerantes que nunca. En definitiva, es un tiempo que nos demanda estar más unidos que nunca", expresó el mandatario comunal.

"Estamos ingresando en una nueva etapa, en virtud de lo que ha determinado el Gobierno nacional en el último decreto que ha dictado por el cual Viedma forma parte del grupo de ciudades en donde el principio de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, forma parte de la regla de oro que tenemos que entre todos cuidar para poder seguir superando esta crisis", remarcó el intendente.

"A partir de ahora tendremos también la posibilidad de que distintas actividades comerciales, sociales y deportivas que no podían realizarse, puedan volver a desarrollarse en nuestra comunidad", informó, y agregó que esto "nos obliga a extremar, como siempre, los cuidados personales y colectivos que como ciudad necesitamos preservar en todo momento y en toda circunstancia, para lograr seguir desandando este tiempo tan complejo".

Pesatti recordó que este martes 9 se cumplen tres meses del primer caso que tuvo Río Negro en Viedma: el caso número 10 de la Argentina. Una joven viedmense fue diagnosticada con el Covid-19, exactamente el 9 de marzo de este año, y el 27 de marzo felizmente fue dada de alta sin mayores consecuencias para su salud y para su integridad física.



"Esto demostró que Viedma no una isla, que no está exenta de los problemas que vive el mundo y el país, y por eso, independientemente de la situación actual, nosotros tenemos que seguir siendo celosos custodios de los principios que regula el orden sanitario vigente. Tenemos que seguir teniendo conciencia de que el peligro no ha cesado, que la pandemia no terminó y que todavía necesitamos estar muy atentos para cuidarnos unos a otros", agregó el intendente.

Pesatti solicitó a quienes viven en otros lugares donde hay circulación de Covid-19, que no vengan a Viedma. "No es momento para visitar nuestra capital. Los controles sanitarios que tenemos son celosos custodios de nuestra condición como comunidad, y gracias a ellos podemos sentirnos muy bien protegidos" dijo.