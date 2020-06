Noticias

15-06-2020

Sandoval consideró que la gestión de Pesatti es “tibia”

Cristian Sandoval, referente de la agrupación política Raúl Alfonsin, línea internar del radicalismo provincial, se refirió al trabajo de la presidenta y diputada nacional Lorena Matzen, al que consideró moderado.

Las expresiones fueron realizadas en radio FM Kyrios en donde también se le consultó por el accionar del intendente Pedro Pesatti, al que consideró “tibio”.

UCR provincial

Consultado por el radicalismo rionegrino, Sandoval afirmó que “Lorena Matzen está a cargo del partido” y que “eso se resolvió en una reunión chica, luego de la renuncia de Darío Berardi”.

Según consideró, “ella está haciendo bien las cosas en su rol de Diputada Nacional, lleva la voz de los rionegrinos. Lo que no veo es que haga algo por la actividad partidaria a nivel provincial, eso es algo que hemos planteado desde nuestro sector. No hay reuniones con los afiliados. No se hizo más nada desde la campaña del año pasado. Eso es lo criticamos, a nivel político le falta acercamiento al afiliado”.

Viedma

Al preguntarle por la gestión del intendente de Juntos Somos Río Negro, Pedro Pesatti, en la capital rionegrina, Sandoval afirmó que “es un poco tibia”.

En este orden, añadió que “cuando empezó el tema de la pandemia se cumplían los primeros 100 días de gobierno. Luego se apegó a la Nación y recién ahora está tomando algunas iniciativas propias, veremos cómo anda porque no hay todavía algo concreto, tal vez porque no ha tenido posibilidades de demostrarlo”.

La cuestión económica no debería ser un problema para Pesatti, según Sandoval, “la gestión anterior le dejó una buena plata, casi cinco masas salariales. Habría que pedirle una explicación de qué paso con ese dinero, a partir de ahí cómo avanzó”.

Pandemia

Volviendo sobre la situación de la UCR Río Negro, el dirigente alfonsinista consideró que “la pandemia nos ha golpeado, está bastante quieto el partido a nivel local y provincial. Esto lo comparo con los comercios, que la pandemia los ha tomado desprevenido y quienes pudieron trabajar online se adaptaron, pero hay otros que no”.

En el caso de la UCR “recién hace una semana comenzaron las reuniones vía Zoom, pero no hay una actividad política de partido. Esto no es una cuestión de ahora, es de hace tiempo. Nosotros venimos trabajando desde 2015, siempre de cara al afiliado, llamándolo, visitándolo y así detectamos que muchos que no pueden llegar a fin de mes”.

Frente a esta realidad “lo que hacemos es ayudarlos con módulos de alimentos, visitarlos, preguntarle su situación. Lo que hacemos es más allá de la política, es estar presente, en ese sentido el partido está ausente, le falta ese canal de comunicación”.

Según consideró, “reuniones por zoom la podemos hacer todos los días, pero a la gente necesita otra cosa. Por eso nuestro proyecto es estar siempre al lado del afiliado”.