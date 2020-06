Noticias

15-06-2020

Río Negro y Nación afianzan el trabajo conjunto en la lucha contra el COVID-19

Con el objetivo de elaborar estrategias para la prevención y control del COVID-19, el Ministerio de Salud de Río Negro y una delegación de expertos de Nación visitaron el hospital de Roca para delinear un trabajo en conjunto.

El ministro de Salud, Fabián Zgaib, el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, y la doctora Mercedes Ibero, junto a los especialistas de Nación, Lisandro Bonelli, Arnaldo Medina, Martin Sabignoso y Analía Rearte intercambiaron conceptos y estrategias de trabajo con el equipo de epidemiólogos de la provincia, del hospital “Francisco López Lima”, de la Clínica Roca y el Sanatorio Juan XXIII.

En este marco, el equipo local, brindó detalles del trabajo que se viene realizando para controlar el brote de COVID-19 en la ciudad, mientras que desde la provincia se puso en conocimiento de las tareas que se llevan adelante en cada ciudad en la que hay casos activos. De esta manera, se pudo realizar un trabajo en forma coordinada e intercambiar experiencias que se vienen aplicando en otras regiones.

Al respecto, el ministro Zgaib, agradeció la visita de la delegación de Nación y explicó que sirve “para tener una mirada distinta en lo que se viene haciendo”. Asimismo, aseguró que hay un dialogo directo todos los días con las autoridades nacionales y que “muchas de las cosas que hicimos en la provincia fueron consensuada con el equipo de trabajo y de epidemiologia del Ministerio”.

También remarcó que “si bien hay un trabajo de plena concordancia, la provincia asumió estrategias según los brotes y no hemos tenido inconvenientes para definir cordones sanitarios y tomar las decisiones para el bien de los rionegrinos”.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de Nación, Lisandro Bonelli, explicó que “vinimos a trabajar junto al ministro de salud, estamos interiorizando en los problemas que tiene Río Negro y principalmente toda la zona del Alto Valle, General Roca y Bariloche”.

Bonelli hizo hincapié en los datos que hay en la Provincia y destacó que si “bien hay un gran número de casos, Río Negro no está en una situación dramática, hay lugares en los que puede haber circulación comunitaria, pero tenemos que trabajar para frenar y cortar esa transmisión. Por eso estamos acá, vinimos a trabajar prácticamente todo el equipo del Gobierno de la Nación para avanzar con el Gobierno provincial, y encontrar soluciones que nos ayuden a enfrentar la pandemia y a vencerla”.

En cuanto al trabajo que se viene realizando, señaló que “en líneas generales la provincia viene testeando bien, por ahí hay foco puntuales o ciudades especificas donde se debería testear mas, pero es lo que se va a definir luego del encuentro de trabajo”.

“Venimos teniendo resultados positivos y no hay que bajar la guardia. Es un virus nuevo que el mundo no conocía y que apreció de golpe. Venimos trabajando codo a codo de manera incansable para tratar de mitigar el impacto y que no se dispare la curva de contagio”, concluyó Bonelli.