11-06-2020

En Salud afirman que "no preocupa" el número de casos

Mercedes Ibero, referente del ministerio, aseguró que el sistema sanitario de la Provincia "no está colapsando".

Los números de pacientes con coronavirus van en aumento, hubo víctimas fatales en días consecutivos y se pusieron en marcha operativos de búsqueda masiva, a través del hospital o con la sorpresiva visita de especialistas de Nación prevista para mañana. Río Negro, y puntualmente el Alto Valle, suma situaciones que causan alerta en la comunidad, aunque en Salud aseguraron "no estar preocupados" por la situación sanitaria. En el ministerio descartaron, por ejemplo, dar marcha atrás con flexibilizaciones a la cuarentena.

"Tenemos muchos casos, pero no están colapsando nuestro sistema. Esto se debe a que no tuvimos 500 casos juntos, sino que se fueron dando por sectores, subiendo y luego disminuyendo. No estamos preocupados por esa situación, pero sí tenemos que estar atentos", aseguró ayer Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud.

La funcionaria, encargada de brindar el parte sanitario diario desde el inicio de la pandemia, relativizó el hecho de que Río Negro sea la cuarta provincia con mayor cantidad de contagiados de coronavirus. "No podemos saber cuánto se hisopa y se busca en otras provincias. Nosotros fuimos muy sensibles con la definición de caso sospechoso, Nación recién ahora hizo cambios" y ambos gobiernos están en sintonía, dijo Ibero.

La provincia ya confirmó más de 500 casos, solo superada por Chaco, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Para Ibero, se debe, en parte, "a que fuimos una provincia que nunca estuvo cerrada del todo, para beneficiar a sectores de la economía. Eso no está mal, porque no tenemos un colapso del sistema de salud".

La referente de Salud manifestó: "Que haya 15 casos por día no nos colapsa porque se da una cifra similar de altas". Y aseguró: "Nación dice que estamos trabajando bien y viene porque nosotros le pedimos que nos acompañe y dé otra opinión".

Otra cifra que fuera de Provincia genera preocupación es la cantidad de víctimas fatales. En Río Negro fallecieron 25 personas que dieron positivo al test de COVID-19. Ibero pidió "diferenciar" entre "muertes por coronavirus y muertes de personas con coronavirus".

En ese sentido, explicó que a Salud le preocupó la situación del Valle Medio, porque en comunidades pequeñas hubo diez fallecidos, algunos menores de 60 años. "En el Alto Valle las victimas son personas de edad avanzada, con patologías previas", remarcó Ibero. Ayer falleció una mujer de Roca que tenía 75 años, contaba con antecedentes de hipertensión y estaba en tratamiento con diálisis.

La funcionaria remarcó que la Provincia "está pendiente" de la situación, que es dinámica y puede cambiar de un día para otro. "Hay múltiples factores a tener en cuenta, pero si es por los casos, no es necesario volver atrás" con los permisos a la circulación.

Ibero recordó que "en los lugares con distanciamiento social tienen que respetar las medidas preventivas, porque si no se cuidan, hoy no tenemos casos y mañana, con que aparezca uno, pueden ser 500. Va a haber un pico de contagios, pero no sabemos cómo va a ser".

Mantener la distancia social, no realizar encuentros masivos, ni quitarse el barbijo son claves para la prevención fuera de casa. Al regresar, hay que lavarse las manos.