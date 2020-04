Noticias

01-04-2020

Todas las Noticias

VIEDMA

Siguen asistiendo para preinscribirse en el Ingreso Familiar de Emergencia

El municipio de Viedma informa que el gobierno nacional, a través de ANSES amplió el plazo de preinscripción para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia, hasta el próximo 3 de abril inclusive.



Aquellas personas que no hayan realizado el trámite en la fecha asignada, tendrán tiempo de hacerlo hasta el día viernes, accediendo al sitio web www.anses.gob.ar.



El titular del área social del gobierno de Viedma, Mario Sánchez, explicó que “hemos dispuesto un sistema de acompañamiento para vecinas y vecinos que tienen dificultades para acceder a la página de la Anses”, y agregó que “el intendente Pesatti nos pidió que buscáramos garantizar la mayor cantidad posible de preinscritos para este ingreso y de ese modo propiciar que más familias puedan contar el próximo mes con ese ingreso de 10.000 pesos”.



Cabe recordar que también se encuentra disponible la línea telefónica 431400 opción 2, que el gobierno de Viedma dispuso para asistir a vecinas y vecinos que por alguna razón no puedieran acceder al sitio web oficial.



Es importante destacar que la línea de atención funciona de 9 a 15hs y que no garantiza el cobro del ingreso, sino que es de asistencia y una condición previa para acceder a la inscripción definitiva.