08-03-2020

PATAGONES

Habitantes de Stroeder reclaman en la ruta 3 por la falta de agua

La localidad de Stroeder, hace diez días que no tienen servicio de agua potable. La empresa ABSA no los atiende y el intendente José Luis Zara no fue a una asamblea popular porque prefirió concurrir a un festejo enviando a un funcionario de segunda línea.

Los pobladores de Stroeder tienen bronca porque hace diez días que no tiene “ni una gota de agua” y están desesperados. Es una población pequeña, con productores y gente trabajadora, pero sin embargo están dispuestos a luchar por sus servicios porque, dicen “pagamos por ellos como todos los bonaerenses”. Sin embargo, las autoridades de ABSA no los atienden y el intendente José Luis Zara no se acercó a los vecinos para acompañarlos. Están solos de todo tipo de autoridad. Pero sin embargo tienen una fuerza enorme. Ayer a las 19 hicieron una asamblea en la plaza del pueblo y decidieron que hoy a las 9 iban a cortar parcialmente la Ruta 3 con pasacalles y pancartas, y además ofreciéndoles a los automovilistas un volante en donde explicaban el problema que tienen. “No hicimos corte total, los autos pasaban y la recepción de la gente es muy buena porque son vecinos de la zona”, dijeron a ImpulsoBaires.com.ar La solidaridad de algunos pueblos vecinos también se hizo llegar y varios pobladores ofrecían campañas de recolección de agua para llevarles a los que están sufriendo por la falta de atención del Estado. Fuente: Impulsobaires

