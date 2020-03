Noticias

06-03-2020

Río Negro apuesta a llegar con gas a cada vez más hogares

A través de la obra pública estatal, generada por distintos programas y planes, el Gobierno provincial se propone continuar con el desafío de llegar con gas a más familias rionegrinas, sin importar donde vivan.

El Gasoducto de la Región Sur, emblemática obra del Plan Castello, el Programa Gas Rionegrino que este año pone en marcha el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la continuidad de su Plan de Desarrollo de Infraestructura para comunidades rurales y loteos sociales, y el Plan Calor del Garrafón Social, son algunas de las políticas públicas que serán prioritarias a fin de llegar a cada vez más hogares con el servicio básico.

Así lo destacó la gobernadora Arabela Carreras: “Llegamos con el gas a miles de hogares porque queremos compensar el desafío que significa vivir en los lugares más alejados de nuestra Provincia; realmente le reconocemos a nuestros pobladores y pobladoras su compromiso, su desarrollo, su esfuerzo diario, y lo hacemos mejorando se calidad de vida”.

Programa Gas Rionegrino

Este año la cartera de Obras Públicas pone en marcha el Programa Gas Rionegrino, en el que se inscriben proyectos de obras de reconversión y readecuación de los sistemas y redes de GLP a gas natural en las localidades que se beneficiarán con el Gasoducto de la Región Sur. Será un pasaje de adaptación de las redes de gas licuado de petróleo a las de gas natural, que deberá ejecutarse articuladamente con los municipios y habitantes de Los Menucos, Ramos Mexía, Sierra Colorada y Maquinchao.

El programa ya tiene implementación práctica en otra línea de acción, como lo son las extensiones de red y nexos para barrios sociales y zonas de chacras y rurales. El servicio básico de gas en estos casos, no sólo está ligado a la mejora de calidad de vida de las familias, sino también al impulso productivo del sector. Actualmente se ejecutan ampliaciones de redes en Los Menucos, Mainqué, Villa Regina, San Javier, El Bolsón y General Roca. Además, se trabaja en nuevos proyectos para Allen, Bariloche, Cinco Saltos, Dina Huapi, Roca, General Conesa, Ingeniero Jacobacci, Río Colorado, Sierra Colorada y Ramos Mexía. EL programa es financiando por recursos provinciales, de regalías gasíferas y según las obras, por el fondo especial para obras de gas de la Legislatura.

Garantizar el crecimiento de distintas comunidades, es un desafío que se concreta a diario en obras provinciales. Y el mejor ejemplo es el Gasoducto de la Región Sur, actualmente el de mayor extensión que se construye en el país. Un hecho que es posible a partir de una decisión provincial de destinar una inversión millonaria de $1.300.000.000 a través del Plan Castello, para mejorar la vida de los habitantes de la región menos poblada de la provincia. Aguada Cecilio, Valcheta, Nahuel Niyeu, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Aguada de Guerra y Maquinchao, serán alcanzadas con el servicio.

Más y mejores servicios

El Gobierno provincial también dará continuidad del Plan de Desarrollo de Infraestructura de Servicios, que apunta a dar respuesta fundamentalmente a aquellas familias que necesitan servicios básicos porque ya tienen su lote y/o están construyendo su vivienda. En los últimos cuatro años permitió que 11.500 familias accedan a los servicios de gas, cloacas, agua y energía eléctrica en loteos sociales y barrios de toda la provincia. Son obras con enorme impacto social en sectores con escasos recursos. De acuerdo a lo proyectado por Obras Públicas, en 2020 se llegará con gas a aproximadamente 2100 familias rionegrinas más.

Así también se dará continuidad al Plan Calor del Garrafón Social. El Programa es coordinado por la Secretaría de Energía y consiste en la distribución de garrafas de 10 kilos para familias que viven en los lugares más fríos de nuestra provincia. En el 2020 se implementará la garrafa de 15 kg, se mantendrán los mismos puntos de entrega, y se integrarán más comisiones de fomento para llegar a 8.000 familias. Actualmente se atienden 700 solicitudes de 34 comisiones de fomento o parajes. En cinco años, el Plan Calor distribuyó 400.000 garrafas.

“Esto no es nuevo, esto es cotidiano pero lo que queremos decirles a los y las rionegrinas es que se queden tranquilos que esto va a continuar. Aquí es donde la garantía de continuidad nos deja tranquilos, porque el gas que llega a los hogares con los garrafones es un gas subsidiado, es un gas que el beneficiario no paga, como no paga la electricidad generada en los parajes. Programas que continúan, mostrando lo que invierte Río Negro subsidiando los servicios de gas y electricidad estamos en el orden de los 400 millones de pesos para que rionegrinos y rionegrinas que viven en sectores aislados o de bajos recursos vivan mejor. Esto es una política pública a la que deberíamos sumar lo de los 8 años, porque ha sido y seguirá siendo una fuerte inversión”, destacó Carreras.