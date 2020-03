Noticias

28-03-2020

San Antonio se prepara para el avance del coronavirus

Autoridades hospitalarias advirtieron que "el virus va a comenzar a circular", "más tarde o más temprano". Instalaron un consultorio móvil para reforzar la atención. También reorganizaron espacios internos del establecimiento.

En el hospital “Aníbal Serra” de San Antonio Oeste se están preparando para la posible aparición de enfermos por coronavirus -COVID-19-

Profesionales del establecimiento diagnosticaron que “el virus va a comenzar a circular”, “más tarde o más temprano”, como se prevé en el país.

En el acceso a la guarda de urgencias el municipio local instaló en las últimas horas un tráiler que están convirtiendo en consultorio, destinado exclusivamente a personas que ingresen con afeccionas respiratorias. Evitarán así la entrada de pacientes sospechados de portar el virus al edifico principal y su eventual propagación.

Además, reorganizaron espacios para realizar evaluaciones, un área donde tomar las muestras de laboratorio, asignaron habitaciones de aislamiento, limitaron la circulación interna y analizan cambios en la entrega de medicamentos para evitar contactos directos.

“El virus va a empezar a circular y no necesariamente de una persona que vino del extranjero. No lo digo con liviandad”, manifestó Paula Iaquinta, directora del establecimiento, en una entrevista en el programa “Mañanas Informadas” (101.5; 90.7; 93.3 y SAO TV).

La profesional sostuvo que se están preparando para la llegada de ese momento –que según anticipan varias fuentes se podría producir a mediados de abril-, y destacó que “quiero es estar prevenida, porque si nos equivocamos en esto la pagamos todos. Es preferible (actuar) de más a no estar prevenidos”.

Iaquinta aclaró que cuenta con elementos de protección personal para enfrentar la crisis, como barbijos, guantes, camisolines y antiparras.

De todos modos, este nosocomio si bien es el de mayor complejidad de la región costera rionegrina, no posee área de terapia intensiva, por lo que pacientes con cuadros severos habitualmente deben ser derivados a Viedma o al Alto Valle.

En esta localidad se habían registrado hasta el momento 15 personas en cuarentena, y otras 20 en Las Grutas. Son personas que habían viajado a países considerados en riesgo.

Desde el municipio decretaron distintas medidas preventivas, como la prohibición del ingreso de turistas y el acceso a las playas, la desinfección de calles y espacios públicos, además de lo dispuesto desde la esfera nacional y provincial.

A ello se suman estrictos controles a cargo de Policía y Prefectura Naval para minimizar el tránsito de gente en la vía pública.

“Más tarde o más temprano”

La médica infectóloga del mismo hospital, Alejandra Della Vedova, coincidió con Iaquinta en cuanto al ingreso indefectible del virus a la región.

“Más tarde o más temprano va a entrar en todos lados”, sostuvo en otra entrevista por el mismo medio radial.

Explicó que “las medidas que se están tomando es para tratar de limitar la circulación”.

Resaltó que “esa disminución viene de la mano del aislamiento, del no contacto entre humanos”.

“Lo ideal es que (la llegada de la enfermedad) cuanto más tarde mejor, porque eso va a hacer que la ocurrencia de casos sea a cuentagotas, y esto permitirá que no sature el sistema de salud, y podamos dar la respuesta necesaria”, agregó.

Aclaró que “no es la idea prender la alarma, es entender que es un virus que tiene alta contagiosidad”.