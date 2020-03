Noticias

25-03-2020

Recomendaciones para colaborar con el servicio de recolección

La Subsecretaría de Servicios Urbanos informa a la comunidad que el servicio de recolección de residuos continúa en los días y horarios habituales en Carmen de Patagones.

En ese marco, se solicita a los vecinos que sean muy responsables para administrar sus desperdicios:

-Retirarlos ordenadamente y solo una vez al día.

- Colocarlos en los cestos y no en la vía pública.

-Sólo retirar residuos domiciliarios.

Es importante aclarar que no se recolectan residuos no convencionales como hojas, ramas, chapas, etc.

“Pedimos la colaboración de la familias, tendiendo en cuenta el intenso trabajo que por estos días llevan adelante los trabajadores municipales para cumplir con un servicio fundamental para la sanidad y salubridad de la comunidad”, expresó el Subsecretario de Servicios Urbanos, Alberto Castillo.