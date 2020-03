Noticias

22-03-2020

En Villalonga solicitan medidas al sacar la basura

Los agentes municipales que realizan la recolección de residuos brindarán un servicio esencial para la comunidad.

Por ello, la Delegación Municipal solicita a los vecinos que sean muy responsables para administrar sus desperdicios.

-Retirarlos ordenadamente y solo una vez al día.

- Colocarlos en los cestos y no en la vía pública.

-Sólo retirar residuos domiciliarios. No se retirarán residuos no convencionales como hojas, ramas, chapas, etc., hasta que la frecuencia de recolección vuelva a la normalidad.

El servicio de recolección se brindará el lunes 23 y desde el viernes 25 hasta el 31 del corriente en los horarios habituales.

“Les pedimos que durante la cuarentena cumplan estos requisitos pensando que los trabajadores cumplirán un servicio fundamental para la sanidad y salubridad de la comunidad”, expresó la Delegada, Luisina Ponce de León.