16-03-2020

Las claves para evitar las noticias falsas sobre el coronavirus

En el marco de la situación sanitaria actual, el Gobierno de Río Negro solicitó a la comunidad hacer un uso responsable de la información y evitar la circulación de noticias falsas que solo generan mayor alarma.

La situación cambia constantemente y desde el Gobierno se busca dar a conocer cada novedad al instante a través de todos sus canales de comunicación, los únicos oficiales.

Los tips para evitar la desinformación

Las únicas vías oficiales de información son las brindadas por la Secretaría de Comunicación y las redes sociales del Gobierno, donde continuamente se está dando a conocer la situación actual en la provincia y difundiendo las distintas medidas de prevención.

Se recomienda evitar las cadenas de Whatsapp con informaciones que resulten alarmantes y no están correctamente chequeadas. Se solicita no compartir noticias falsas (fake news) que circulan en las redes sociales, imágenes o videos que contengan información falaz y otras publicaciones malintencionadas que sólo generan pánico en la población. Trabajar en la difusión de las recomendaciones para evitar el contagio. En las redes de comunicación oficiales del Gobierno se encuentra todo el material necesario.

Además, desde la Organización Mundial de la Salud se elaboró una lista de aclaraciones para evitar la desinformación.

No es cierto que se pueda matar el virus en 30 segundos con un secador de manos como los de los baños públicos. No sirve tomar un baño caliente para matar el virus. Los barbijos, con o sin filtro, no deben reutilizarse y no se pueden lavar.

Cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada, se debe considerar que la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada. No se puede eliminar el virus con una lámpara ultravioleta para desinfección. La OMS desaconseja el uso de ese tipo de lámparas en cualquier parte del cuerpo porque la radiación puede lastimar la piel.

No sirve rociarse el cuerpo con cloro o alcohol para matar el virus si ya entró en el organismo. Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.

No hay riesgo de contagio si uno recibe paquetes enviados de países con circulación de virus. No hay pruebas de que el coronavirus afecte perros, gatos u otros animales domésticos. La OMS, sin embargo, aconseja lavarse las manos luego de estar en contacto con ellos.

Las vacunas contra la neumonía no sirven para evitar el contagio de coronavirus. No es necesario enjuagarse regularmente la nariz con solución salina para evitar el contagio. No hay pruebas de que ese método sea efectivo.

No hay pruebas de que comer algún tipo de alimento específica prevenga el contagio del virus.

El virus no afecta solo a las personas mayores, sino que puede infectar a la población de cualquier franja etaria. Los mayores, sin embargo, son los más proclives a enfermarse gravemente.

Los antibióticos no son efectivos para combatir la enfermedad.

El virus no se transmite a través de picaduras de mosquitos.

Todavía no hay un medicamento para tratar el coronavirus.