11-03-2020

El municipio acordó incremento salarial con Soyem y ATE

En la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Viedma acordó la pauta salarial para la primera etapa del año, donde se resolvió el pago en dos montos de 6 mil pesos, con los haberes de marzo y abril, que corresponden a 4 mil pesos retroactivos a febrero

La suma es un monto no remunerativo, no acumulativo y computa a cuenta de futuros aumentos.

De la reunión participaron referentes de los gremios con representación en el municipio: el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOyEM) de Viedma, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La oferta fue aceptada por los gremios SOYEM y ATE, pero no por el gremio UPCN, que se declara en disconformidad por tratarse de una suma fija no remunerativa ni acumulativa y por no ser liquidado por planilla complementaria.

Además, cada gremio dejó especificados distintos requerimientos particulares, que se agregaron al acta en forma independiente.

Por el ejecutivo municipal participaron el Jefe de Gabinete y Secretario de Gobierno, Dr. Marcos Castro; la Secretaria de Hacienda, Lic. Carolina Brecciaroli; la Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos, Silvia Calarco.

Finalmente, por la representación gremial estuvieron presentes: por el SOYEM, Emilio Recachuck, Fabián Scwerdt, Silvina Granara y Hugo Lobelos; por UPCN Elid Carillo, Alejandra Canosa, Guillermo Mingo y María de los Ángeles Spitz; y por ATE, David Figueroa, Leticia La Palma y Arnoldo Truchi.