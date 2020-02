Noticias

06-02-2020

Matzen busca que se nombre al Defensor del Pueblo

La Diputada nacional Lorena Matzen presentó un Proyecto de Resolución para instar a las autoridades de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación que cumplan con el objetivo de nombrar un Defensor del Pueblo en forma inmediata a la Comisión Bicameral

El requerimiento de Matzen se pone en línea con las sucesivas demandas realizadas al Poder Legislativo de la Nación desde diversos organismos nacionales y supranacionales.

La Diputada recordó además que en un fallo sobre el aumento de los precios de las tarifas de gas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación criticó la tardanza parlamentaria y exhortó al Congreso a poner punto final a tamaño incumplimiento constitucional. “Dos órdenes claras de un poder a otro, incumplidas. Eso se suma al mandato constitucional largamente vulnerado y a la larga cadena de falencias institucionales graves en la historia de vacancia de este organismo, la única Institución de Derechos Humanos de la Argentina reconocida por la ONU. Son agresiones a los cimientos mismos de la democracia y a los mecanismos de sostén de la república.” observó la Diputada.

La gravedad de la vacancia del organismo radica en el hecho de que, sin un titular, la institución no tiene legitimación procesal, es decir, no puede iniciar acciones judiciales contra el Estado en casos donde se adviertan posibles violaciones a los derechos que está facultada para defender. En esta línea tuvo lugar la observación de la Corte Suprema de la Nación que señaló la necesidad de la figura del Defensor en oportunidad de la suba de tarifas. Al respecto dijo Matzen, “me permito agregar que otra hubiera sido la historia con la tragedia de Once si los argentinos hubiéramos contado con un ombudsman, o cuando el kirchnerismo ordenó ilegalmente la suspensión del registro de asociaciones de defensa de los consumidores.”

“Tal como lo expusieran reiteradamente los organismos de DDHH de nuestro país, la vacancia del organismo pone en juego la vigencia real de los derechos humanos en la Argentina. Y esto debiera, al menos, interpelar a las fuerzas políticas que manejaron las mayorías en el Congreso y en el Senado de la Nación durante esta larga historia de avasallamiento constitucional.” finalizó la Diputada.

Acompañaron como cofirmantes este proyecto de Resolución:

Diputado Nacional Gustavo Menna

Diputado Nacional Federico Zamarbide

Diputado Nacional Hernán Berisso

Diputado Nacional Maximiliano Ferraro

Diputado Nacional José Luis Ramón

Diputado Nacional Juan Martin

Diputado Nacional Sebastian Salvador

Diputado Nacional Gonzalo Del Cerro

Diputada Nacional Roxana Reyes

Diputada Nacional Inés Ascarate

Diputada Nacional Josefina Mendoza

Diputada Nacional Ximena García

Diputada Nacional Claudia Najul

Diputada Nacional Dina Esther Rezinovsky