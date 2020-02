Noticias

26-02-2020

VIEDMA

Vecina denuncia envenenamientos de perros en su propia casa

María Alejandra es una vecina del barrio Jardín de Viedma y es proteccionista independiente de animales. Convive con más de 20 perros y denunció varias veces que le envenenan los perros, pero la inacción de la justicia la obligó a denunciar públicamente.

“Estoy haciendo denuncias desde al año 2015 y ni siquiera los llaman a declarar. Todos los años hago al menos dos denuncias penales porque me envenenan alrededor de diez perros por año”, contó la vecina a Canal 10 al momento de expresar su problema.

“El año pasado en junio me mató 4 perros y en los alrededores mató perros de la cuadra. Ni siquiera llaman a declarar, no vienen a ver. Me tuve que pelear con la policía para que venga Criminalística que no levantó muestras, solo sacaron fotos y archivaron la causa.

Escuche la nota completa con María Alejandra: