26-02-2020

Una mujer fue herida por una bala perdida en el Lavalle

En la jornada del domingo una mujer fue herida de bala en el barrio Lavalle mientras estaba en su casa tomando mate. Una bala perdida la alcanzó y tuvo que ser hospitalizada. En otros barrios aledaños, vecinos denuncian constantes tiroteos.



El hecho no deja de ser grave, a pesar que la mujer no sufrió heridas mortales, debería generar gran preocupación la situación registrada ese domingo considerando que no es el único caso sucedido en los barrios de la Capital provincial.



Desde hace por lo menos una semana, vecinos del Loteo Silva, denuncian vía redes sociales que son permanentes los tiroteos en la calle 105, donde se propagan una y otra vez las balaceras poniendo en riesgo la vida de muchas personas.

Por el momento, la policía trabaja en la investigación del caso, pero hasta el momento no hay grandes novedades.