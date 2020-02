Noticias

20-02-2020

BARILOCHE

Inscriben para terminar la primaria y realizar capacitación laboral

En Bariloche hay tres Escuelas de Educación Básica para Adultos (EEBA), cuyo principal objetivo es que los vecinos terminen sus estudios primarios y participen de talleres de capacitación laboral gratuitos durante todo el año.

Además de dictar las clases en las sedes, se trasladan a múltiples barrios y lugares de la ciudad, como el Centro de Diálisis Diaverum, la Unidad Penal Nº3, y el Centro de Rehabilitación Asumir.

Se trata de la EEBA Nº 9, que funciona en el edificio de la Escuela Nº 267 (Onelli 1852), la EEBA Nº 10 en el edificio de la Escuela nº 266 (12 de Octubre 1199) y la EEBA Nº 2 que dicta sus clases en el edificio de la Escuela Nº 16 (Elflein 450). Las inscripciones para comenzar la primaria están abiertas todo el año ya que el dictado de las clases es personal y se adapta a las necesidades de cada alumno; mientras que para participar de los talleres las inscripciones se realizan durante éste mes.

Al respecto, la directora de la EEBA Nº 9, Silvia Lavayen, explicó que “nuestra escuela ofrece a los adultos la posibilidad que terminen la primaria, no importa cuándo hayan empezado y cuántos años hayan cursado de chicos o no. No hay límite de edad. Además tenemos talleres de capacitación laboral, para la gente que ha terminado la primaria o está a punto de terminarla y quiere seguir formándose”.

Sobre las inscripciones, explicó que “para cursar el nivel primario están abiertas todo el año, los vecinos pueden comenzar en cualquier momento y si tienen algún problema de horario por el trabajo pueden retomar después de que pase esa situación. El proceso que van llevando adelante es individual”.

Más adelante, indicó que “la educación es un derecho para todos. Que uno no haya podido estudiar de chico, no quiere decir que no pueda hacerlo más adelante. La escuela de adultos que habitualmente funcionaba a la noche ha ampliado la oferta de horarios para que la gente tenga diferentes opciones para estudiar”.

En cuanto a la demanda, la Directora comentó que “a raíz de la exigencia de finalizar el nivel primario hay muchos inscriptos, primero por obligación y luego se dan cuenta que estudiar te cambia la vida. Se brinda una enseñanza muy ligada a la realidad de la gente”.

En relación a los talleres de capacitación laboral gratuitos que funcionan en cada EEBA en distintos horarios, Lavayén detalló que “en la EEBA Nº 9 tenemos cursos de inglés, computación, corte y confección, diseño de indumentaria y de alimentación saludable. En la EEBA Nº 2 hay corte y confección y computación y en la EEBA nº10 hay pastelería, inglés, portugués y dos niveles de cerámica”.

Para inscribirse en los talleres, el único requisito es haber terminado la primaria o estar a punto de hacerlo. Y en el momento de anotarse llevar fotocopia de DNI y del certificado de 7º grado. Mientras que para inscribirse en la escuela primaria solo se necesita presentar la fotocopia del DNI. Las inscripciones se realizan en las tres escuelas en el turno noche a partir de las 18.