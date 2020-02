Noticias

18-02-2020

El Circuito Patagónico de beach handball definió sus campeones

El fin de semana en Las Grutas se llevó adelante la última fecha del Circuito Patagónico de beach handball, el cuál giró por los balnearios de la provincia y animó el verano rionegrino

La fecha tuvo como ganadores a Sol de Mayo en mayores masculino, a Panteras Patagones en cadetes femenino y a Only Beach en mayores damas y cadetes varones.

Estos resultados definieron la tabla general del Circuito que consagró a Sunami en mayores masculino con 28 puntos, seguido por Blanquitos -1 con 21 puntos y Sol de Mayo con 17 puntos. En damas la copa fue para Only Beach que fue escoltado por la UNRN y Girls and the Beach.

En la categoría cadetes la rama masculina fue nuevamente para Only Beach que superó a Sol de Mayo y Sol de Mayo blanco, mientras que en la rama femenina el trofeo se lo llevó Panteras Patagones a cuatro puntos del segundo, Sol de Mayo.

De esta manera el Circuito Patagónico de beach handball, organizado por la Fundación Patagonia Deportes de Arena con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, cerró su 15° edición con un gran marco de público.

Tabla General del Circuito:

Mayores Masculino:

1 Sunami ( 28 puntos)

2 Blanquitos -1 (21 Puntos)

3 Sol de Mayo (17 Puntos)

Mayores Femenino:

1 Only Beach (30 Puntos)

2 UNRN (13 Puntos)

3 Girls And The Beach (8Puntos).

4 Sierra Grande (8 puntos).

4 Sin Fleje (8 puntos).

Cadetes Masculino:

1 Only Beach (20 puntos)

2 Sol de Mayo (8 Puntos)

3 Sol de Mayo Blanco (8puntos).

Cadetes Femenino:

1 Panteras Patagones (20 Puntos)

2 Sol de Mayo (16 Puntos)

Ganadores de la fecha

Mayores Masculino:

1 Sol de Mayo

2 Sunami

3 Blanquitos - 1

4 Only Beach

5 UNRN - Sede Atlántica

Mayores Femenino:

1 Only Beach

2 Sin Fleje

3 Arena Madryn

4 UNRN - Sede Atlántica

Menores-Cadetes Masculino:

1 Only Beach

2 Sol de Mayo Blanco

3 Sol de Mayo Celeste

Menores-Cadetes Femenino:

1 Panteras Patagones

2 Sol de Mayo