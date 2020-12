Noticias

30-12-2020

¿Cómo cuidar nuestra alimentación en fin de año?

Con la llegada de las celebraciones por el fin de año y con él, los encuentros, las reuniones y los festejos en familia, alrededor de una tentadora mesa bien servida, el Ministerio de Salud te brinda algunas recomendaciones para cuidar tu alimentación en

Por tal motivo, te brindamos algunos consejos que podrán ayudar a mejorar la propuesta del menú de las fiestas:

Preparar dos o tres tipos de ensaladas con vegetales coloridos, donde predominen las verduras crudas. También se puede incorporar a estas preparaciones, diferentes frutas que brindarán un sabor agridulce a la comida. A su vez, es recomendable condimentarlas con jugo de limón fresco, ya que aporta acidez y vitamina C. Es importante evitar todo tipo de aderezos grasos, como cremas, mayonesas y manteca, en las preparaciones, aunque pueden estar en la mesa por si alguno desea agregarlos. Evitar colocar la panera en la mesa principal, dejarla en una mesa auxiliar ayuda por lo menos a caminar para buscar un pan. Es recomendable no cenar con bebidas alcohólicas y dejarlas para el brindis, se puede optar por agua fresca, soda o aguas saborizadas, las cuales son más efectivas para calmar la sed. Tanto los anfitriones como los invitados, deben tener en cuenta, a la hora de los postres, elegir uno que no sea el de consumo habitual. Una alternativa puede ser servirse en una compotera chica algunas frutas secas o frescas, turrón, garrapiñadas. Evitar “picotear” sin tener en cuenta lo que hemos comido con anterioridad, el consumo con moderación debe ser primordial. En todos los casos hay que servirse una porción moderada y disfrutarlo.

Por último, es necesario mantener todos los cuidados necesarios en este contexto de pandemia:

Utilizar tapabocas e higienizar frecuentemente las manos Dentro de lo posible, mantener la distancia mínima requerida entre personas, máxime con las personas con factores de riesgo o mayores de 60 años. Es preferible que las reuniones sean con convivientes, o grupo habitual de contacto (burbuja); en el caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, limitar el número de personas/grupos a lo mínimo posible. En la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se recomienda que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con otros grupos. Evitar abrazos, besos y estrechar las manos. Si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de COVID-19, o es contacto de un caso confirmado debe permanecer en aislamiento y por lo tanto no participar de reuniones sociales ni salir de su casa, excepto para buscar atención médica.