28-12-2020

Martini sobre el aborto: "Ya es hora de terminar con la injusticia"

La presidenta del bloque legislativo del Frente de Todos, María Eugenia Martini, hizo público su apoyo a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se debatirá este martes en el Senado. Destacó “la convicción” y “el coraje” de los senadores Larra











“Celebro y felicito la firme actitud de los senadores del Frente de Todos y su apoyo decidido a esta Ley”, expresó Martini, “es un tema urgente de salud pública, es justicia social, y es una reivindicación que ya lleva más de cien años de marchas y contramarchas en la Argentina”.



“El presidente Alberto Fernández cumple sus compromisos de campaña, dice lo que piensa y hace lo que dice”, consideró Martini; “el proyecto de despenalización del aborto es una decisión que requiere debate y también coraje, como lo exigieron las leyes de divorcio y de matrimonio igualitario”. Y reconoció que “no son pocas las presiones”.



La legisladora tomó así distancia, de quienes consideró “carecen de estatura política, se escudan detrás de planteos formales que dicen tener sobre el proyecto, cuando en realidad lo que ocultan es una especulación en busca de algún rédito personal”.



En la Argentina, el aborto es la principal causa de muerte materna. Se estima que en el país se realizan cerca de 500 mil abortos por año, cifra que oficialmente no ha sido desmentida. Y existe, al mismo tiempo, un incremento en la tasa de internaciones postaborto.



“Por supuesto se trata de un primer paso importantísimo, pero el debate no termina acá. Seguramente queda mucho por profundizar”, señaló Martini.



“También es un hecho histórico, que separa a quienes tienen la integridad y la nobleza de asumir el mandato popular, de los timoratos que a última hora condicionan su voto para sacar alguna ventaja política”, apuntó.



El proyecto de Ley que se debatirá este martes el Senado ampara el derecho de la mujer a decidir sobre la continuidad del embarazo, y obliga al Estado a proveer los servicios de Salud en condiciones dignas.



Al terminar con la penalización, la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, termina también con la persecución, la criminalización y la estigmatización de la mujer -muchas de ellas niñas– provenientes en su mayoría de sectores vulnerables, y previene las muertes provocadas por la clandestinidad.



Martini destacó “la convicción de nuestros senadores provinciales, Martín Doñate y Silvina García Larraburu (quienes ya adelantaron sus votos positivos), coherentes con la legislación de avanzada que tiene Río Negro”.



“El Frente de Todos no tiene dos caras, los pueblos tienen memoria, y tarde o temprano valoran la honestidad política y castigan las actitudes acomodaticias”.



Para Martini “en el caso del aborto, como en muchos otros, ocurre que la sociedad condena aquello que ella misma provoca, y ya es hora de terminar con esta injusticia”, concluyó.