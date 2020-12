Noticias

24-12-2020

La Policía brinda recomendaciones para las fiestas de fin de año

Desde la Policía de Río Negro, en el marco del plan operacional y preventivo para brindar seguridad en las fiestas de fin de año –Navidad y Año Nuevo-, recuerda a los vecinos y vecinas rionegrinos que tomen todas las medidas necesarias para prevenir.

En este marco, por disposición del Gobierno Nacional y Provincial, la provincia paso en su totalidad a la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 31 de Enero de 2021.

Ante ello, desde la Jefatura de Policía se dispuso un plan de guardias activas para prevenir y concientizar a la población sobre el delicado momento que se atraviesa producto de la pandemia por el Covid-19.

En este sentido, desde el Ministerio de Salud de la Nación se recomienda:

• Limitar las reuniones y/o festejos familiares o sociales durante los 14 días previos en caso de que esté previsto compartir la reunión con personas que presenten factores de riesgo, o sean mayores de 60 años.

• Realizar las reuniones al aire libre, en patios, terrazas o veredas. En caso de no ser posible al aire libre el número de asistentes debe limitarse a 20 personas, abrir puertas y ventanas para asegurar buena ventilación y siempre garantizando que se cumpla con el distanciamiento físico pertinente.

• Es preferible que las reuniones sean con convivientes, o grupo habitual de contacto (burbuja) y en el caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, solicitan ubicarlos juntos en la mesa, cena o brindis, sin que se mezclen con los otros grupos.

• Es obligatorio no compartir vasos, cubiertos ni utensilios, ni tomar de la misma botella o lata; y en todo momento cumplir con el distanciamiento, uso de barbijo e higiene de manos.

• Si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de Covid-19, o es contacto de un caso confirmado debe permanecer en aislamiento y por lo tanto no participar de reuniones sociales, ni salir de su casa, excepto para atención médica.

Por otra parte, se solicita evitar la concurrencia a fiestas “clandestinas” de índole masivas en espacios cerrados como casas, departamentos o lugares que no estén habilitados para tal fin.

Asimismo, en relación a la circulación, es necesario respetar las normas de seguridad vial y recordar:

• Lleva de manera ordenada y accesible la documentación del Vehículo, como así los permisos de circulación y respectivas Declaraciones Juradas, acorde a los protocolos previstos.

• Usar siempre el cinturón de seguridad, permite amortiguar el golpe y sostener el cuerpo en caso de accidente de tránsito. Los niños deben ir en el asiento trasero, sentados en butacas (Sistema de Retención Infantil, SRI) correspondientes a su peso y tamaño. No deben ir en los brazos de los padres ni compartiendo el cinturón de seguridad.

• Las luces delanteras y traseras del vehículo deben funcionar siempre, con el fin de tener una adecuada visibilidad del camino, además de alertar a otros conductores acerca de nuestra presencia. También resulta indispensable contar con todos los accesorios de seguridad del auto: balizas, linterna, matafuegos, gato, llave cruz, caja de herramientas y goma de auxilio.

• Acatar los límites de velocidad aconsejados, ya que circular a velocidades superiores a la permitida, puede terminar en un accidente. Por otro lado, conducir a baja velocidad también es peligroso como manejar superando las velocidades máximas, ya que un automóvil que circula lentamente constituye un obstáculo de difícil visibilidad, impide la circulación creando una caravana en la cual otros automóviles al intentar pasarlo pueden chocar.

• Respetar los semáforos y señales de tránsito, ayudan a asegurar la fluidez del tránsito de manera eficiente.

• Mantener la distancia de seguridad adecuada, es imprescindible manejar lo suficientemente separado del vehículo que circula por delante, generando un “espacio” libre entre ambos, el cual permita detener o disminuir la marcha sin riesgo de impactar o sufrir un accidente.

• No hablar por teléfono cuando se maneja, el celular es un objeto imprescindible, pero a la hora de conducir influye en la capacidad de concentración, atención y reacción del conductor. De este modo se tiende a quitar la vista de la calle o autopista por la que se conduce, lo cual puede provocar un accidente.

• Usar casco es obligatorio, ya que resulta el elemento fundamental de protección cuando se viaja en moto, ciclomotor o bicicleta.

• Por último, pero no menos importante, y sobre todo en el marco de las fiestas, se remarca que en caso de que tome alcohol no conduzca. El alcohol en cualquier cantidad afecta al conductor. Por eso, “si manejas, no tomes alcohol. Si tomas alcohol, no manejes”.