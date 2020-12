Noticias

15-12-2020

Fin de semana intenso para los Bomberos de Río Negro

Varios focos de incendios se registraron durante el fin de semana en diferentes puntos de la provincia que obligaron a la intervención del Cuerpo de Bomberos dependiente de la Policía de Río Negro.

Uno de ellos tuvo lugar en la zona de campings ubicada en el balneario El Cóndor, mientras que también se trabajó para combatir el fuego en Viedma en inmediaciones de la cancha de fútbol del barrio Santa Clara y en el sector denominado Los Cardos por quema de pastizales, logrando sofocar las llamas en ambos hechos sin complicaciones.

Asimismo, sus pares hicieron lo propio en un terreno baldío en la localidad de San Javier , mientras que en la Chacra 90 de Villa Regina actuaron los bomberos voluntarios, alcanzando los mismos resultados.

Tomando en cuenta la temporada de verano, desde la Policía de Río Negro solicitamos a la comunidad se tenga especial cuidado para evitar incendios. Es por esto que entre los meses de octubre y marzo está prohibida la quema de pastizales en campos y terrenos.

- No arrojar cigarrillos encendidos en las rutas y caminos, sobre todo en los lugares con pasturas y matorrales y no realizar fogatas en lugares no autorizados, y en caso de hacer fuego en lugares autorizados, asegurarse que el fuego se extinga totalmente.



- No arrojar botellas de vidrio en la vía pública o en sectores abiertos, ya que este tipo de objetos podrían originar un incendio mediante el efecto "lupa".

- En presencia de fuego fuera de control, notificar a los servicios de emergencia.

- A los propietarios o encargados de campo, se solicita mantener limpios los caminos internos de los campos, ya que en caso de algún incendio podría ser utilizado como vía de escape seguro y lugar de trabajo para quienes asistan a colaborar.