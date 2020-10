Noticias

Cuatro allanamientos en San Antonio por presunta venta de drogas

Efectivos de Prefectura Naval realizaron un enorme despliegue en la localidad portuaria. Secuestraron plantas de marihuana, cocaína, una balanza, armas y otros elementos que confirmarían la comercialización.

Personal de Prefectura Naval allanó hoy cuatro domicilios de San Antonio Oeste por causas en la que se investiga la presunta comercialización de drogas.

Secuestraron plantas de marihuana, la misma hierba preparada para el consumo, cocaína, dos armas de fuego, balas, una balanza, celulares, dispositivos electrónicos y restos de envoltorios, lo que confirmaría en principio la hipótesis de la actividad ilícita.

El operativo lo ordenó el Juzgado Federal de Viedma, y contó con la participación de efectivos locales y otros provenientes de Carmen de Patagones, Sierra Grande y Puerto Madryn, que colaboraron con un perro entrenado para la detección de narcóticos.

No se brindaron precisiones en cuanto a la cantidad de droga incautada, ni los inmuebles donde fue hallada cada sustancia dado que, según se explicó una fuente de la fuerza, es información que brinda la dependencia judicial.

De todos modos, se pudo averiguar que en uno de los inmuebles se encontró un espacio acondicionado para el cultivo de plantas de cannabis.

No hubo personas detenidas, aunque tres hombres y dos mujeres quedaron sujetos a la causa.

También trascendió que el procedimiento se instrumentó como resultado de dos investigaciones paralelas –que no tendrían relación entre sí- por la venta al menudeo de estupefacientes y que, por los resultados obtenidos, resultó satisfactorio.

El despliegue de uniformados, con chalecos y armas largas, y la decena de vehículos en los que se movilizaban sorprendió a los vecinos de los sectores donde operaron.

También generó curiosidad que en cada uno de los lugares se observaron a personas que se distinguían a la distancia porque vestían overol totalmente blanco. Eran los testigos requeridos en el desarrollo del trámite, a quienes les proveyeron esos trajes, barbijos y desinfectantes como parte del protocolo preventivo por el Covid-19.