07-01-2020

Viedma y Patagones: se convoca a personas que deseen adoptar a un adolescente de 16 años

Lo dispuso el Juzgado de Familia N° 7 de la capital rionegrina. El llamado es público y abierto y dirigido a familias que deseen adoptar al jovencito, que tiene 16 años.

El Juzgado de Familia N° 7 de Viedma, a cargo de la jueza María Laura Dumpé, dispuso llamar a convocatoria pública y abierta a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, para la inscripción de aquellas personas que residan en la Comarca Viedma-Patagones que deseen adoptar a un adolescente de 16 años.

El adolescente manifiesta que le gustaría continuar vinculándose con sus hermanos y sobrinos. Le gusta el mar, el río, practicar el fútbol como deporte e ir al gimnasio.

Para mayor información pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos ubicado en la calle Laprida N° 325 1° Piso de la ciudad de Viedma, al teléfono 02920-441000 interno 1494 en el horario de 07:30 hs a 13:30hs en días hábiles y/o por correo electrónico a ruagfa1@jusrionegro.gov.ar.

¿Qué son convocatorias abiertas?

Este tipo de convocatorias abiertas son excepcionales. Para que se llegue a la convocatoria pública de niños, niñas y adolescentes se debe haber agotado la búsqueda, en la base de datos informática, de postulantes inscriptos en el Registro de esta provincia, y debe haber finalizado el proceso de pedido de colaboración a la Red Federal de Registros. Ello se verifica luego de transcurrir un plazo de 20 días hábiles desde el pedido de colaboración a la Red Federal de Registros y corroborar la inexistencia de legajos evaluados y admitidos adecuados al perfil del niño, niña o adolescente.

Este caso es una excepción, en tanto se amplía la búsqueda también a familias que no estuvieran inscriptas en el Registro.

34 adopciones y la misma cantidad de guardas en los últimos años

El Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la provincia funciona en la órbita del Superior Tribunal de Justicia en la Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia. Existe una Coordinación provincial y Registros Circunscripcionales en cada una de las ciudades cabeceras: Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti.

Los profesionales, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Psicopedagogos, del Cuerpo de Investigación Forense, del Departamento Servicio Social y de los Equipos Técnicos de los Juzgados de Familia son quienes realizan las entrevistas y diagnósticos de quienes están interesados en inscribirse para adoptar.

Desde el año 2015 el Registro trabaja en articular acciones con los Juzgados de Familia y el Órgano de Protección (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-Poder Ejecutivo), y en función de ello podemos compartir la información que aquí se detalla.

Actualmente se encuentran inscriptos en el Registro un total de 163 familias, de las cuales 134 se encuentran en condiciones de ser convocados en cualquier momento para iniciar una vinculación con niños, niñas o adolescentes.

En el período que abarca los años 2018-2019 se dictaron 34 sentencias de adopción y la misma cantidad de guardas con fines adoptivos.

Respecto de las familias inscriptas, en la Primera Circunscripción hay 32 (25 disponibles y 7 transitoriamente no disponibles (TND). En el período mencionado anteriormente se otorgaron 1 guarda con fines adoptivos y 11 adopciones.

En la Segunda Circunscripciones hay 43 inscriptos (34 disponibles y 9 TND). Se han otorgado 11 guardas con fines adoptivos, 3 adopciones y 1 vinculación.

En la Tercera Circunscripción hay 67 inscriptos (64 disponibles y 3 TND). Se han otorgado 8 adopciones y 20 guardas con fines adoptivos.

Por último, en la Cuarta Circunscripción hay 15 inscriptos (6 disponibles y 9 TND). Se han otorgado 12 adopciones, 2 guardas con fines adoptivos y 1 vinculación.

Resulta importante dar a conocer que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de adoptabilidad tienen, en su gran mayoría, más de 12 años. Este dato no solo pertenece a la provincia, sino que se reitera a nivel nacional.

¿Dónde obtengo más información?

Es posible acceder a más datos y a los formularios de inscripción en las convocatorias públicas en la página web

http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/acceso-a-justicia/adopcion/convocatorias.php

Este sitio se puso en línea por parte del Poder Judicial y contiene información para responder a las preguntas frecuentes de la ciudadanía: ¿quiénes pueden adoptar? ¿quiénes no pueden hacerlo? ¿Cuál es la documentación que se necesita presentar para iniciar un proceso de inscripción en el RUAGFA?

Además, contiene estadísticas de fácil visualización a través de gráficos de la cantidad y perfil de los inscriptos. En un apartado están todos los datos de contacto con cada uno de los Registros Únicos dispuestos en las cuatro circunscripciones de la provincia de Río Negro.