02-01-2020

Carreras: "La clave para salir es que se reactive la economía"

Agregó que no hay posibilidad de agregar nuevos impuestos.

La gobernadora Arabela Carreras aseguró que Río Negro acompañará las medidas económicas de Nación porque "la clave para salir adelante es la empresa privada, que se reactive la economía". "El problema que tenemos fundamentalmente es la recesión, que no genera movimiento ni empleo", añadió.

Carreras manifestó que la Declaración de Emergencia permitirá tomar las medidas necesarias en función de las que adopte la Nación, dado que "no hay un plan económico ya cerrado, no hay medidas anticipadas sino que se van conociendo día a día". Y agregó que no hay posibilidad de agregar nuevos impuestos.

"Lo que estamos haciendo en forma permanente es acompañar la producción, en función de la sustentabilidad de cada sector", dijo al sitio bariloche2000.com.

La gobernadora afirmó Nación "ha requerido una serie de herramientas, como la suspensión del pacto fiscal". Y por eso la Legislatura lo derogó.