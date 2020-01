Noticias

11-01-2020

Repudian acusaciones de una concejal de San Antonio Oeste

Es una edil del Frente de Todos que aseguró en redes sociales que el intendente Casadei había hecho direccionar el incendio de Las Grutas hacia el sector donde ella vive. La presidenta del cuerpo anunció que inició acciones para sancionarla.

La presidente del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, Alicia Paugest, consideró “muy desafortunados, repudiables e inapropiados” los dichos de la concejal del Frente de Todos, Vanesa Carmona, “quien lanzó acusaciones falsas en contra del intendente Adrián Casadei e insultó por redes sociales a quienes rechazaban sus dichos mientras se luchaba para sofocar el incendio que amenazó la vida y bienes de vecinos en Las Grutas”.

En declaraciones radiales, la edil señaló que “la mayor demostración de repudio generalizado (a los dichos de Carmona) se vieron en las redes sociales, la ciudadanía le dijo que eso no lo aceptaba y en muchos casos le pedían la renuncia porque no la querían más en ese lugar”.

Además, anunció el inicio de actuaciones para implementar una sanción.

“Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro no compartimos que ningún miembro del Concejo se exprese, se manifieste o actúe de esta manera porque somos los representantes de todos los ciudadanos del ejido”, agregó.

Paugest explicó que “es a partir de ahí que hacemos esta presentación, porque más allá de lo que corresponde por su investidura en el seno del Concejo Deliberante, también hay una representación de la ciudadanía” y “tanto la Carta Orgánica como el reglamento interno, en uno de sus artículos, se menciona la conducta inapropiada y prevé las posibles sanciones para estos casos”.

En esa línea de acción, la concejal explicó que “le entregué al presidente del bloque del Frente de Todos (Guillermo Masch) una nota donde le menciono este tema y le solicito que actúe en consecuencia”.

En tanto que Masch le contestó que “ellos iban a responder esa nota, así que seguramente abordaremos este tema en la próxima sesión, porque donde hay que debatirlo es en el Concejo Deliberante”.

Finalmente dijo que “lo que le expresé a Masch es que repudio absolutamente las expresiones la concejal, porque además la realidad demuestra el esfuerzo que hicieron todas las personas involucradas en sofocar el incendio, desde los Bomberos a cada uno de los ciudadanos y que es totalmente falso lo que dijo y en base a eso vamos a actuar en consecuencia”.