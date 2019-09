Noticias

Nuevas ofertas para la construcción de cinco jardines de infantes

El proceso asumido por Río Negro para finalizar 13 jardines de infantes comprometidos por la Nación cumplió una nueva etapa.



Se conocieron las ofertas de la licitación de cinco obras que se suman a igual número en proceso de contratación con las empresas adjudicatarias.

Los edificios, que se encuentran en un 50% de avance, forman parte del convenio que la Provincia firmó con Nación, a fin de planificar en conjunto la finalización de los 13 jardines.

De esta manera, Río Negro lleva a cabo el proceso de licitación y ejecución, en tanto que el Gobierno Nacional brinda el financiamiento respectivo.

“Nación nos ha trasladado el presupuesto y, también, la responsabilidad de abordar la administración, la gestión y la inspectoría de las obras. No nos asustamos ante las dificultades del país, queremos seguir adelante. Sabemos que muchos de estos jardines son imprescindibles en lugares de la Provincia donde el crecimiento de la población implica que, si no hacemos más obras, no tenemos a los niños de cuatro y cinco años adentro de los jardines”, sostuvo la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, al encabezar el acto de apertura de ofertas de la licitación rionegrina.

Las empresas Quatro, Insersan y Tecnobras cotizaron la finalización de los jardines localizados en Cipolletti, Allen y Cinco Saltos. En tanto, para los jardines de Maquinchao y Jacobacci hizo lo propio la firma Insersan SA.

Luego de analizar la totalidad de la documentación presentada por los oferentes, se procedió a la apertura de las ofertas, que ascienden a los siguientes montos:

Para la Licitación Pública 24, que agrupa el jardín a crear en Cipolletti, otro en Allen y el de Cinco Saltos, la Empresa Quatro SRL ofertó la suma de $78.589.198, la empresa Insersan SA $87.792.036, y Tecnobras SA $ 126.266.070.

En cuanto a la Licitación Pública 23, se presentó la empresa Insersan SA como único oferente para la finalización de los jardines de Jacobacci, con un monto de $26.011.902, y para Maquinchao la suma asciende a $ 27.020.413.

“Quiero hacer un agradecimiento muy especial a las empresas que deciden apostar en este proceso, en un contexto nacional muy desfavorable, de muchísimas dificultades, con muchas situaciones imprevisibles para nosotros e inmanejables para una jurisdicción provincial”, enfatizó la ministra Silva.

A partir de ahora las ofertas serán analizadas por la Unidad Coordinadora Provincial, a los efectos de elevar las actuaciones al Ministerio de Educación de la Nación para su evaluación y trámite a seguir.