03-09-2019

El vóley rionegrino se llevó todas las miradas en La Pampa

El fin de semana los seleccionados provinciales fueron los grandes protagonistas del Campeonato Argentino Patagónico Promocional de Vóleibol (CAPaProV) y se consagraron en tres de las cuatro categorías que se disputaron.

Los equipos de la sub 12 gritaron campeón tras vencer a La Pampa por 3 a 1 en damas y a Santa Cruz por el mismo resultado en varones, mientras que en la Sub 13 la rama femenina volvió a imponerse ante el combinado santacruceño por 3 a 2 para quedarse con el título. Los varones de la sub 13 también tuvieron un gran torneo y quedaron como subcampeones.

En este sentido el subsecretario de Deporte, Juan Pablo Muena afirmó que “estos jóvenes deportistas nos llenan de orgullo con su apasionada manera de jugar y de llevar los colores provinciales” a lo que agregó que “Río Negro era uno de los grandes candidatos y nuevamente fue protagonista, como en cada competencia en la que se presentan nuestros seleccionados”.

Además Muena destacó que “ellos son el futuro y presente del voleibol rionegrino que es una de las potencias de la Patagonia y eso quedó demostrado en los Juegos Epade de este año donde Río Negro se llevó el oro en ambas ramas de manera invicta”.

El CAPaProV tuvo a Santa Rosa, La Pampa, como sede de este año y reunió a los mejores jugadores de la Patagonia de las categorías juveniles sub 12 y sub 13.

Río Negro una vez más demostró la gran base de deportistas que integran los jóvenes seleccionados provinciales, que a través de un trabajo constante entre la Federación Rionegrina de Voleibol y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte tendrán la posibilidad de continuar su crecimiento en la disciplina y volver a representar a la provincia en las distintas competencia regionales y nacionales.

De esta manera los colores de la provincia se lucieron en lo más alto del podio en repetidas oportunidades a través de las destacadas actuaciones de los deportistas que dieron lo mejor de sí y llenaron de orgullo a todos los rionegrinos.