29-09-2019

Candidatos de Viedma debatieron sus propuestas en la UNRN

Durante 2 horas y media se desarrolló el debate entre los 6 candidatos que competirán por la Intendencia de Viedma el domingo 6 de octubre. Hubo mucha presencia de militancia y nula confrontación entre los candidatos a pesar de los comentarios.

Con pocas preguntas entre los candidatos y con solo dos pedidos de réplica se desarrolló este sábado la propuesta "Viedma Debate" en la Universidad Nacional de Río Negro a una semana de la elección del 6 de octubre.

La mayoría de las 300 personas que presenciaron el debate pertenecían a alguna de las fuerzas políticas. Hubo varios momentos con murmullos, risas y silbidos que fueron señalados por los moderadores.

Los candidatos Matías Chironi (EPP), Mario De Rege (Somos Viedma), Pedro Pesatti (JSRN), Evelyn Rousiot (Todos), Roy Rowe (Unión Patria) y Mario Sabbatella (PAR) expusieron sobre tres ejes: 1) Visión de ciudad y acciones prioritarias 2) Propuesta de Gobierno y proyectos estructurales y 3) Así será mi gestión en el corto, mediano y largo plazo. El orden de participación fue sorteado.

Durante el debate solo hubo dos réplicas. La primera fue de Mario De Rege hacia Pedro Pesatti quien afirmó que "todos los candidatos coinciden" en que la ciudad está en estado de abandono.

De Rege se despegó y resaltó las inversiones realizadas en infraestructura de servicios básicos para "el 90% de los vecinos" y en el equilibrio alcanzado en las cuentas municipales. A su intervención, Pesatti respondió con una disculpa. Luego Matías Chironi salió al cruce de De Rege cuando este último afirmó que la Municipalidad está por concretar la sesión de 25 hectáreas de la U12 (la cárcel federal) para realizar un loteo social. Chironi cuestionó que hayan tardado 14 años en realizar esa gestión y De Rege deslindó responsabilidades en los gobiernos kirchneristas.

Tampoco el segmento de preguntas y respuestas generó sobresaltos. Hubo dos interpelaciones a Pesatti. Rousiot le planteó que "hace casi 6 años es vicegobernador de la provincia de Río Negro" y "no hizo nada por el Archivo Histórico", "no trabajó para la planificación de viviendas" y "no defendió a Viedma desde su lugar de preponderancia política".

Pesatti respondió que el gobierno provincial invirtió en obra pública de la capital provincial "el equivalente a tres presupuestos municipales en los últimos 5 o 6 años". "Soy el vicegobernador del gobierno más exitoso que ha tenido esta provincia en los últimos 40 años, orgulloso vicegobernador de la fórmula que me tocó integrar con Alberto Weretilneck cuando el 14 de junio de 2015 le ganamos a nuestros adversarios con el mayor porcentaje de votos jamás registrado antes. Por supuesto que a Viedma la he defendido siempre", afirmó.

Luego Chironi le trasladó una pregunta "en representación de mis compañeras feministas que han puesto el cuerpo donde el Estado municipal y provincial ha estado ausente". "Qué proyectos tiene para eliminar la violencia machista que sufrimos en la ciudad si durante 8 años, el gobierno que encabeza, abandonó sistemáticamente a las mujeres, subejecutó presupuestos, sostuvo al frente del Consejo Provincial de la Mujer a una persona con denuncias, y cajoneó el proyecto de Emergencia en Violencia de Género que muchas organizaciones de esta provincia le presentaron al propio Pesatti en la Legislatura".

Pesatti respondió que "vamos a asumir nuestra responsabilidad con toda la energía que corresponde y vamos a trabajar en conjunto con los organismos provinciales y nacionales por un tema tan sensible y tan importante para lo que estoy absolutamente dispuesto porque concuerdo en la necesidad de producir un profundo cambio en nuestra sociedad para que la cultura hegemónica machista deje lugar a una cultura más humana, más igualitaria y más para todos y todas".

El debate estuvo moderado por los periodistas Daniela Navarro, Florencia Berreaute, María Paula Díaz, Eduardo Varela y Mariano Herrera. Cada uno de los candidatos tuvo 5 minutos para desarrollar cada uno de los ejes temáticos y 3 minutos para un resumen:

Algunas frases de los candidatos, durante los distintos ejes:

Matías Chironi (EPP): Puso énfasis en la construcción con "las juventudes" y "los feminismos". Planteó que el partido nació por estar "agobiado por el presente" y la necesidad de construir "comprometidos con el futuro". "Viedma es un caos, está desorganizada, con profundas desigualdades sociales que se deben a la ausencia del Estado" sostuvo. Planteó "apostar a una Viedma inclusiva, con desarrollo que se alimente y alimente a las fuerzas sociales". "Necesitamos un gobierno democrático, participativo". "Nos reivindicamos como feministas". Sostuvo que buscarán "un gobierno popular que invite a soñar y a la esperanza de que podemos construir una ciudad mejor entre todos" con "acceso a la tierra y la vivienda".

Mario De Rege (Somos Viedma): Su presentación se basó en destacar lo hecho hasta el momento por las gestiones radicales anteriores. "Proponemos una nueva etapa para Viedma. Es importante ver de donde partimos. Viedma tiene sus cuentas saneadas, la masa salarial insume menos del 50% y tiene menos de 700 empleados que es lo que establece la carta orgánica". "Hay muchos caños enterrados de cloacas, agua y gas que hace que el 90 % de los viedmenses tengan los servicios básicos cosa que no ocurre en otras ciudades", señaló y destacó el cuidado especial del intendente José Luis Foulkes para "tener las finanzas equilibradas y enterrar caños". "Es parte del Viedma que no se ve", definió y reconoció "hay mucho para mejorar partiendo de esta buena base". Entre esas cosas, señaló la basura donde hay "un avance importante con el GIRSU". "Tenemos que mejorar todo el proceso de recolección de la basura que no es fácil" y "terminar con los 18 derrames de líquidos cloacales, algunos de hasta 3 años de antigüedad".

Pedro Pesatti (JSRN): Hizo hincapié en el desorden y la falta de autoridad de la Municipalidad. Planteó que el desarrollo no puede estar dominado por "las inmobiliarias, ni los particulares ni las tomas". "La tierra no tiene que ser motivo de especulación inmobiliaria", afirmó. "Tenemos una concepción de ciudad. Usamos la palabra concepción porque es la misma que usamos cuando decidimos tener un hijo. Para tener un hijo hay que tener amor y luego la planificación para que tenga los elementos materiales necesarios. Unificar esas dos cuestiones, lo que tiene que ver con la sensibilidad del gobierno para tener una buena percepción de la realidad para luego aplicar el conocimiento técnico que nos permita salir de la situación actual". "Pretendemos que la realidad de Viedma nos transforme a nosotros para poder establecer las prioridades de gobierno teniendo en cuenta que los recursos son finitos y limitados". "La ciudad está desorganizada en todos los planos, tránsito y estacionamiento, recolección de basura, limpieza de calles, perros. El Estado tiene que volver a ser el eje organizador de la ciudad", afirmó.

Evelyn Rousiot (Todos): Rousiot se basó en el impacto de las políticas nacionales de Mauricio Macri en la ciudad y fue quien más críticas hizo, principalmente dirigidas al candidato de JSRN. "Me pone muy incómoda que me digan que soy circunstancial candidata porque hace 8 años que vengo trabajando para ser candidata de mi ciudad. Viedma tiene un ancla que no le permite desarrollarse como ciudad. Hoy vi ese ancla que nos tira hacia abajo, en detrimento nuestro y en beneficios de otras ciudades del alto valle y la zona andina", afirmó en referencia a Pesatti y a JSRN. "Quiero pedirles que sueñen en grande. Tenemos la posibilidad de ser una gran ciudad. Viedma tiene que ser la capital más importante de la Patagonia", sostuvo. "Lo importante es darle la esperanza que con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner vamos a encender la economía de nuestra ciudad de una vez y para siempre".

Roy Rowe (Partido Unión Patria): Puso énfasis en que son un partido "nuevo en política", que se basa en el "sentido común de gente que no está en la política que se unió para generar una reforma". Planteó que "hace falta un cambio de actitud y algunas inversiones". Hizo muchas referencias al asfalto, los lomos de burro y el tránsito en general. También insistió en que "la ciudad está desprolija" y marcó la "ausencia de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas". Además, criticó a los vecinos que no cuidan el sistema cloacal y las tomas de tierras. "Hay tomas en lugares inadecuados para tomas", señaló y planteó hacer un "censo de ocupantes de casitas", y "controlar y erradicar" las tomas. También sostuvo que hay que proyectar un "refugio para animales sueltos".

Mario Sabbatella (PAR): Hizo hincapié en la limpieza y el saneamiento de la ciudad, en la emergencia alimentaria,y el el abandono de los vecinos, y el transporte. "Hay que hablar con provincia por las cloacas pero también solucionar los problemas de los Fonavi; el IPPV no formó los consorcios, la municipalidad miró para otro lado". "Hay que solucionar el problema del transporte que es muy caro y no llega a todos lados", dijo. "El vecino se siente abandonado. Hay problemas en el hospital, en las escuelas, en la seguridad. Son temas provinciales pero nos vamos a involucrar porque el intendente es el representante de todos y cada uno de los vecinos", definió. "Nuestra lista está integrada por vecinos de 17 barrios distintos. Vamos a trabajar para recuperar a la ciudad, vamos por una Viedma con identidad. Hay que trabajar con el corazón y con ganas".

