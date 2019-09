Noticias

25-09-2019

Pichetto; “Los que tengan un departamento de más tendrán que entregarlo a la revolución”

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, se refirió a un eventual gobierno del Frente de Todos, y planteó: “Los que tengan una vivienda de más, una casa o un departamento, ese departamento lo van a tener que entregar

“No se sabe qué revolución imaginaria quieren construir en el siglo XXI, son ideas viejas, que atrasan 70 años, y esto es lo que está en debate en la sociedad argentina: el destino del país, de la gente, en o que viene, que es la elección importante”, afirmó el actual senador peronista en diálogo con radio La Red.

El intelectual Horacio González, en una entrevista con la Agencia Paco Urondo, afirmó el fin de semana que “Cristina Kirchner no puede ser una mera vicepresidenta y esto Alberto Fernández no lo puede ignorar”. El intelectual dijo que “fue ella quien abrió paso a esta nueva etapa” y que la ex mandataria “ocupa dos lugares: el primero es simbólico y el segundo táctico-político”. También pidió una “reescritura de la historia” que “incorpore una valoración positiva de la guerrilla de los 70”.

